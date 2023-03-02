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Землетрясение в Турции и Сирии. Катастрофа для всего живого. Четвероногие герои

Утром 6 февраля в Турции произошло одно из сильнейших землетрясений за последние десятки лет, затронув и соседнюю Сирии. Страшное землетрясение не зря назвали "катастрофой для всего живого". Под завалами оказались не только люди, но и сотни тысяч домашних и уличных животных.

Трагедия унесла жизни более 40 тысяч человек, больше 100 тысяч пострадали, были разрушены тысячи домов. Оказавшись под завалами, люди часто просили спасателей, чтобы те сначала вызволили их домашних питомцев. Спасатели и добровольцы работали круглые сутки, чтобы найти выживших. В спасении жертв трагедии наряду с людьми принимали участие и специально обученные животные. Собаки-поисковики стали полноправными членами спасательных бригад. 

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