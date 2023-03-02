Где отдохнуть в Азербайджане на море

Большинство россиян, уже определившихся с летним отдыхом, выбрали поездку на курорты внутри страны, а из зарубежных направлений лидирует Баку. Популярность поездок в Азербайджан в летние месяцы растет среди россиян второй год подряд: в прошлом году интерес к этому направлению вырос в два раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее "Вестник Кавказа" называл десять причин популярности Азербайджана у туристов.

Почему выбирают Азербайджан?

“Страна огней” славится не только богатым культурным наследием, древней архитектурой и захватывающими природными видами, но и прекрасными курортами на побережье Каспийского моря. Одно из наиболее популярных туристических мест - Апшеронский полуостров, а главный поток отдыхающих приходится на Баку.

Именно здесь больше всего отелей, ресторанов, уютных кафе, крупных торговых центров, разнообразных аттракционов и других обязательных атрибутов отпуска. Вдоль побережья Каспийского моря рассыпано множество отелей разной звездности.

Чаще всего сюда приезжают с целью семейного отдыха, но одиночные путешественники - не редкость.

Столица Азербайджана окружена многочисленными курортными и пляжными зонами, на территории которых за последние годы были построены или обновлены комфортабельные отели и гостиницы, открыты частные пляжи, оборудованные всем необходимым.

Курорты расположены в пределах территории бакинской агломерации, то есть в ближайших селах. Так что можно поехать на пляж одним днем из старого города, а можно заселиться в прибрежный отель или санаторий. Почти все пляжи песчаные, с пологим входом в воду. Купальный сезон на полуострове длится с июня по сентябрь. В это время вода в море прогревается до +26°C.

Совсем рядом с Баку

Шихово

Ближайший поселок Шихово с несколькими доступными для туристов пляжами (как платными, так и бесплатными) и аквапарком находится всего в 15 минутах езды от центра города на такси или 25 минут на автобусе. Из-за близости к городу вода там не самая прозрачная, но среди отдыхающих этот пляж все равно популярен.

Бильгя

Считается одним из лучших мест для пляжного отдыха на Апшероне. До поселка Бильгя можно добраться на автобусе № 172, от Баку его отделяют 40 км. Кроме платных зон разных ценовых категорий есть достойный бесплатный пляж с прозрачной водой около Кардиологического санатория. Некоторые пляжи там усеяны ракушками, так что стоит заранее позаботиться о пляжной обуви.

Новхана

Этот поселок с длинной береговой зоной находится всего в 21 км от Баку. Там есть и полудикие пляжи и свой большой аквапарк. Добраться можно на автобусе №123.

Мардакян

Поселок Мардакян находится в 35 км от Баку на севере полуострова. Кроме череды пляжей с чистейшей водой там есть дендрарий и аквапарк Dalga Beach Aquapark Resort, а также множество курортных зон с кафе и развлечениями, в том числе и бесплатных. Увидеть стоит и впечатляющие архитектурные памятники. До поселка следует автобус №182.

Нардаран

До центра отдыха Sea Breeze, где проводится фестиваль "Жара", идет автобус № 171. Самый знаменитый пляж курорта галечный, что нетипично для Баку, но вход на сам пляж Sea Breeze платный. Скоро в поселке появится еще два бесплатных пляжа. Находится Нардаран в 35 км от Баку, недалеко от Бильги.

Загульба и Бузовна

Эти курорты расположены неподалеку друг от друга примерно в 70 км от Баку, то есть дорога займет около часа. В Бузовне есть бесплатный пляж, открытый по инициативе IDEA. В Загульбе доступно несколько хорошо обустроенных частных пляжей. Они подойдут и для активного и для спокойного отдыха. Но стоит помнить, что дно там скалистое, хотя поэтому вода кристально прозрачная. До пляжей Бузовны идет автобус № 107.

Пиршаги

Место, расположенное в 30 километрах к северу от Баку, которое понравится любителям более уединенного отдыха. Однако именно купаться здесь не рекомендуется. Есть общественный пляж, куда можно добраться за 45 минут из Баку на автобусе №179.

Автобусные маршруты иногда сезонно меняются, так что стоит следить за официальной информацией. Но в любом случае до пляжей всегда можно доехать на такси.

Где отдохнуть летом кроме Баку и Апшерона?

Набрань

Поселок Набрань, расположенный неподалеку от границы с Дагестаном, утопает в реликтовых лесах. Расстояние до Баку почти 200 км. Есть отели и туристические базы, бесплатные песчаные пляжи, однако купаться там сейчас не рекомендуют.

Ленкорань

Город Ленкорань в 250 км к югу от Баку. Это прекрасное место для пляжного отдыха и не только: природные красоты, древняя архитектура, пляжи с необычным черным вулканическим песком, развитая курортная инфраструктура, целебные источники и чайные плантации. Есть свой аэропорт, из Баку можно также добраться на автобусе.

Астара

Астара - еще один город с черными пляжами и интересными природными локациями, но уже совсем на границе с Ираном.