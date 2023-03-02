Ильхам Алиев: Армянская АЭС опасна для всего региона

Опубликовано: 16:44, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Армянская АЭС угрожает безопасности в регионе, предупредил Ильхам Алиев главу МАГАТЭ на встрече в Баку. Президент Азербайджана напомнил, что она работает по устаревшим технологиям. Глава государства также заявил о важности соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Президент Азербайджана и гендиректор МАГАТЭ провели встречу в Баку.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан считает очень значимым сотрудничество с МАГАТЭ, практические аспекты которого играют важную роль в сельском хозяйстве, здравоохранении и нефтехимической промышленности.

Глава государства также указал на необходимость использования ядерных технологий исключительно в мирных целях.

Армянская АЭС

Президент затронул и проблему ядерной безопасности, напомнив об Армянской АЭС, которая несет серьезную угрозу для самой себя, для соседних стран и всего региона.

Ильхам Алиев пояснил, что работа АЭС основана на устаревших технологиях, станция сталкивается с серьезными техническими неполадками.

Беспокойство вызывает и нелегальная торговля некоторыми ядерными материалами, связанная со станцией.

Ильхам Алиев и Рафаэль Гросси на встрече в Баку 2 марта 2023 года Нераспространение ядерного оружия

Ильхам Алиев и Рафаэль Гросси в ходе беседы обратили внимание на важность соблюдения всеми странами договора о нераспространении ядерного оружия.

Прозвучала также обеспокоенность, вызванная тем, что некоторые страны пытаются создать свое ядерное оружие. Оно несет серьезную угрозу для глобального мира и безопасности.

Напомним, в августе прошлого года власти Турции провели учения по отработке действий на случай аварии на Армянской АЭС, вызванной землетрясением.