Ильхам Алиев: Армянская АЭС опасна для всего региона

Президент Азербайджана и гендиректор МАГАТЭ провели встречу в Баку.
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан считает очень значимым сотрудничество с МАГАТЭ, практические аспекты которого играют важную роль в сельском хозяйстве, здравоохранении и нефтехимической промышленности.
Глава государства также указал на необходимость использования ядерных технологий исключительно в мирных целях.
Армянская АЭС
Президент затронул и проблему ядерной безопасности, напомнив об Армянской АЭС, которая несет серьезную угрозу для самой себя, для соседних стран и всего региона.
Ильхам Алиев пояснил, что работа АЭС основана на устаревших технологиях, станция сталкивается с серьезными техническими неполадками.
Беспокойство вызывает и нелегальная торговля некоторыми ядерными материалами, связанная со станцией.
Нераспространение ядерного оружия
Ильхам Алиев и Рафаэль Гросси в ходе беседы обратили внимание на важность соблюдения всеми странами договора о нераспространении ядерного оружия.
Прозвучала также обеспокоенность, вызванная тем, что некоторые страны пытаются создать свое ядерное оружие. Оно несет серьезную угрозу для глобального мира и безопасности.
Напомним, в августе прошлого года власти Турции провели учения по отработке действий на случай аварии на Армянской АЭС, вызванной землетрясением.