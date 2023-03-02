Опубликовано: 16:06, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстан импортировал с начала текущего года почти 1,5 тыс тонн цветов на сумму $9,5 млн. Высокий спрос отмечен на розы, хризантемы и гвоздики.

За два месяца 2023 года в Казахстан ввезено 1,3 тыс тонн цветов - на $9,5 млн, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Минфина республики.

За январь-февраль 2023 года в страну ввезли цветы весом в 1,3 тысячи тонн, стоимостью 9,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба

"Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено 799 тонн. На втором месте – хризантемы, на третьем месте – гвоздики", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, в Казахстан импортировано 35 тонн лилий на $192 тыс, а также 377 тонн тюльпанов, линолиума, гипсофилы, финикса, ириса, гортензии и других экзотических цветов на $2,2 млн.

В основном Казахстан закупал цветочную продукцию из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля, Узбекистана, Китая и Турции.