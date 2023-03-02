Опубликовано: 16:02, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На курорте "Эльбрус" пройдет фестиваль снежных скульптур, на котором выступит российский рекордсмен, скульптор и архитектор Кирилл Баир.

Гигантские фигуры украсят смотровую площадку станции «Мир», расположенную на курорте «Эльбрус». Фигуры создаст архитектор и скульптор Кирилл Баир. Он – автор самого большого отеля из снега и льда, включенного в Книги рекордов России.

Создание ледяных скульптур приурочено к открытию фестиваля снежных скульптур, который пройдет с 4 по 12 марта.

Фестиваль начнется в 10.00, вход открыт для всех желающих.