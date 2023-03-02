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Суд не выпустил Саакашвили

Суд не выпустил Саакашвили
Тбилисский апелляционный суд отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Екатерина Херхеулидзе заявила, что апелляционный суд отказался выпускать политика на свободу по состоянию здоровья.

Она отметила, что суд в Тбилиси оставил в силе решение суда первой инстанции, заочно рассмотрел дело бывшего главы государства.

Ранее Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья. 

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