Опубликовано: 14:58, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Тбилисский апелляционный суд отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Екатерина Херхеулидзе заявила, что апелляционный суд отказался выпускать политика на свободу по состоянию здоровья.

Она отметила, что суд в Тбилиси оставил в силе решение суда первой инстанции, заочно рассмотрел дело бывшего главы государства.

Ранее Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровья.