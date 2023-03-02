Опубликовано: 14:15, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Военный обозреватель Александр Артамонов, участвовавший в третьем заседании Российско-азербайджанского экспертного совета в Баку, подвел итоги прошедшего в те же дни визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан. Эксперт рассказал о том, почему от политики баланса на Южном Кавказе Москва перешла к опоре на азербайджанского союзника.

Российская внешняя политика на Южном Кавказе в настоящее время претерпевает значительные изменения: приоритетом России в регионе по-прежнему остается достижение стабильного мира между Азербайджаном и Арменией, однако выполнение этой задачи требует новой стратегии. Ввиду усилившегося дрейфа Еревана на Запад и заключения Москвой союзнической Декларации с Баку прежнее балансирование между двумя республиками больше не оправдывает себя.

О том, как эти перемены проявились во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку в начале недели, "Вестник Кавказа" побеседовал с военным обозревателем телеканала "Звезда", членом Российско-азербайджанского экспертного совета Александром Артамоновым. Эксперт в первую очередь подчеркнул, что азербайджанский визит Лаврова стал воплощением новой политики России на Южном Кавказе

Победы Азербайджана

"Мы знаем о том, что сейчас идет смена парадигмы, меняется отношение Кремля ко всему кавказскому узлу. В преддверии 2025 года, когда закончится срок российской миротворческой миссии в Карабахском экономическом районе в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9-10 ноября 2020 года, Москва внимательно смотрит на то, как ведет себя Армения. И есть понимание, что в региональной политике лучше опираться на Азербайджан. То есть мы присутствуем при исторических изменениях, и стоит четко сказать, что это большая победа Ильхама Алиева", - сказал он.

Ильхам Алиев на встрече с Сергеем Лавровым, 27 февраля 2023 года Ильхам Алиев на встрече с Сергеем Лавровым, 27 февраля 2023 года

"Мы видим, что постепенно меняется контекст присутствия российских миротворцев, что во многом связано с передачей контроля над Лачином. Не выполняются пока еще договоренности о контроле за вооружениями на армянской стороне, но Рубен Варданян все-таки ушел, и это тоже победа Азербайджана. В целом Россия теперь делает ставку именно на Азербайджан для сохранения мира и спокойствия на Южном Кавказе перед лицом французской и американской агрессии со стороны Армении, которая, исходя из речей Никола Пашиняна, добивается вывода российских военных с базы в Гюмри, чтобы ее занял французский контингент", - сообщил Александр Артамонов.

Задачи России

По словам военного обозревателя, Москва использует весь сложившийся контекст, чтобы развить новые отношения с Азербайджаном, "понимая, что если этим не заниматься, то ситуация может выйти из-под контроля, и тогда Россия утратит свое влияние на Южном Кавказе".

"Азербайджан отвечает России полной взаимностью на двусторонние взаимовыгодные инициативы, сохраняя членство в Движении неприсоединения с внеблоковым статусом" — Александр Артамонов

"Результаты визита Сергея Лаврова были положительными и вместе с тем обозначили широкий круг задач, которые еще предстоит сделать. Заявления министра иностранных дел России носили общий характер, теперь их нужно уточнить и конкретизировать. Переговоры с Джейхуном Байрамовым дали свой результат, а сейчас предстоит разработать конкретный протокол, что и как дальше делать", - рассказал эксперт, поведав и об итогах третьего заседания Российско-азербайджанского экспертного совета, прошедшего в Баку во вторник с участием Лаврова и Байрамова.

"Российско-азербайджанский экономический совет поднял проблемы ускорения процессов в Карабахе: возможен совместный режим патрулирования российскими миротворцами и азербайджанскими силовиками. В результате обмена мнениями удалось создать понимание, что ситуация на Украине несколько иная, чем та, которую представляют Азербайджану европейские коллеги и партнеры, что у России твердые позиции в украинском конфликте. Как итог, по военной составляющей прозвучало мнение, что очень многое зависит от результатов СВО, то есть текущий год определит, как будет складываться ситуация на Кавказе", - подчеркнул Александр Артамонов.