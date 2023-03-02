Израиль и ОАЭ выходят на новый уровень сотрудничества

Опубликовано: 13:50, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Израиль и ОАЭ подпишут таможенное оглашение. Одновременно вступит в силу Соглашением о зоне свободной торговли.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты готовятся к подписанию таможенного оглашения. Планируется, что глава МИД Израиля Эли Коэн и посол ОАЭ в Израиле Мохаммед Махмуд Аль-Хаджа подпишут документ в воскресенье, 5 марта.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, это соглашение «укрепит израильскую экономику».

Данное соглашение вступит в силу одновременно с Соглашением о зоне свободной торговли, которое было подписано весной 2022 года. Вступление в силу этих документов позволит компаниям из Израиля снизить или отменить тарифы примерно на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медоборудование и лекарства. Также это предоставит израильским компаниям доступ к государственным тендерам в Эмиратах.

Отметим, что это соглашение стало первой подобной договоренностью между Израилем и страной арабского востока.

Израиль наращивает сотрудничество с арабскими странами

Готовящееся к подписанию таможенное соглашение станет новым этапом в налаживании отношений Израиля с арабскими странами.

Поступательное развитие сотрудничества Израиля и арабских стран началось осенью 2020 года, когда в Вашингтоне Израиль подписал документы, закрепляющие нормализацию отношений с ОАЭ и Бахрейном.

В дальнейшем эта сделка получила условное название «Авраамовы соглашения». Затем для сотрудничества с израильской стороной «открылись» Судан и Марокко.