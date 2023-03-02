Израиль и ОАЭ выходят на новый уровень сотрудничества

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты готовятся к подписанию таможенного оглашения. Планируется, что глава МИД Израиля Эли Коэн и посол ОАЭ в Израиле Мохаммед Махмуд Аль-Хаджа подпишут документ в воскресенье, 5 марта.
По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, это соглашение «укрепит израильскую экономику».
Данное соглашение вступит в силу одновременно с Соглашением о зоне свободной торговли, которое было подписано весной 2022 года. Вступление в силу этих документов позволит компаниям из Израиля снизить или отменить тарифы примерно на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медоборудование и лекарства. Также это предоставит израильским компаниям доступ к государственным тендерам в Эмиратах.
Отметим, что это соглашение стало первой подобной договоренностью между Израилем и страной арабского востока.
Израиль наращивает сотрудничество с арабскими странами
Готовящееся к подписанию таможенное соглашение станет новым этапом в налаживании отношений Израиля с арабскими странами.
Поступательное развитие сотрудничества Израиля и арабских стран началось осенью 2020 года, когда в Вашингтоне Израиль подписал документы, закрепляющие нормализацию отношений с ОАЭ и Бахрейном.
В дальнейшем эта сделка получила условное название «Авраамовы соглашения». Затем для сотрудничества с израильской стороной «открылись» Судан и Марокко.