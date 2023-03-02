Завтра российские автосалоны начнут продажи новых "Москвичей"

Опубликовано: 13:08, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В российских регионах завтра, 3 марта, стартуют продажи обновленных автомобилей "Москвич": их выпуск в формате городских кроссоверов наладил столичный автомобильный завод "Москвич".

Уже завтра, 3 марта, в российских регионах официально стартуют продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е".

"3 марта – старт продаж автомобилей "Москвич" во всех городах России, где представлены дилеры компании", говорится в сообщении автозавода, передает РИА Новости.

Продажи новинок уже идут в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь к ним прибавятся автосалоны еще 23 городов России, в том числе Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Волгограда.

Напомним, столичный автомобильный завод "Москвич" возобновил работу 23 ноября прошлого года – на нем стартовало серийное производство городского кроссовера "Москвич 3".