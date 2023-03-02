Опубликовано: 12:52, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Механизмы диктата и санкций невозможны в складывающемся новом многополярном мире. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Запад отказывается от введения новых санкций против России и ужесточает соблюдение действующих рестрикций.

Использование механизмов диктата и санкционного давления не может существовать в формирующемся многополярном мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что в настоящее время на первый план выходят практики уважения интересов всех политических игроков.

Далее он обратил внимание и приветствовал тенденцию актуализации новых центров влияния, располагающихся в Азии, на Ближнем Востоке, Африке и странах Латинской Америки.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что официальная Москва противостоит попыткам демонтажа конструкции международной правовой системы, а также подмены ее двойными стандартами. По словам министра неизменным должен оставаться легитимный миропорядок, зафиксированный в базовых принципах Устава ООН.

Запад меняет вектор санкционной политики против РФ

Накануне лидерами стран Запада было сделан ряд заявлений, указывающих на корректировку санкционной политики проводимой ими против РФ. По словам спецпосланника ЕС по применению санкций Дэвид О'Салливана, акцент будет смещен с введения новых ограничений на сохранение уже действующих рестрикций.

Он подчеркнул, что станами ЕС против РФ уже было введено десять санкционных пакетов, и нынешняя логика развития событий диктует необходимость сосредоточиться на ужесточении их соблюдения. В частности, это касается совершенствования механизмов, противодействующих обходу санкций.

Аналогичное заявление также накануне было сделано президентом США Джо Байденом в связи с продлением на год срока действия санкций, которые ранее были введены против российской стороны.