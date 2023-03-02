Избирателей в день парламентских выборов в Казахстане будут возить бесплатно

Опубликовано: 11:59, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Столичные власти в Казахстане приняли решение сделать бесплатным проезд в городском общественном транспорте Астаны в день досрочных выборов в мажилис и маслихаты страны.

В день досрочных выборов в мажилис Казахстана (парламент страны) и маслихаты (органы местного самоуправления), назначенных на 19 марта, столичные избиратели будут ездить в общественном городском и пригородном транспорте бесплатно, такое решение принял акимат Астаны.

В столице в день выборов проезд в автобусах будет бесплатным, причем это будет касаться и городских, и пригородных маршрутов, которые по своему обычному графику будут работать с 06:00 до 23:00, говорится в сообщении акимата, передает Sputnik Казахстан.

Акция продлится лишь один день, а уже с 20 марта общественный транспорт будет работать в штатном режиме, с оплатой по безналичному расчету.