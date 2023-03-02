Отделение Сбербанка в ЮФО и СКФО возглавил Анатолий Песенников

Опубликовано: 11:07, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Сбербанке новые назначения: Юго-Западное отделение банка возглавил Анатолий Песенников, ранее возглавлявший Тверское и Краснодарское отделения кредитно-финансового учреждения.

У Юго-Западного банка Сбербанка России новый руководитель – председателем кредитно-финансового учреждения назначен Анатолий Песенников, сообщили в пресс-службе.

Как полагает новый руководитель, Юг России и Северный Кавказ - перспективный макрорегион для дальнейшего развития в десятках отраслей, и его сотрудничество с банком поможет добиться весомых результатов по всем направлениям работы, передает "АиФ-Ставрополье".

Песенников работает в профильной отрасли около 25 лет, до нового назначения он возглавлял Тверское и Краснодарское отделения кредитно-финансового учреждения, а с 2017 года занимал сначала должность заместителя председателя, а затем директора головного отделения банка по Санкт-Петербургу.