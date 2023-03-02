Опубликовано: 10:44, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На вратаря сборной Грузии нацелились гранды мирового футбола – "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Аякс" и "Тоттенхэм". Игрок уже летом может расстаться с испанской "Валенсией

Грузинский вратарь, защищающий в настоящее время ворота испанского клуба "Валенсия", Георгий Мамардашвили, в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По сообщениям портала Todofichajes, за голкипером сборной Грузии охотятся "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Аякс". "Летучие мыши" готовы расстаться со своим 22-летним футболистом за 25 млн евро.

Ранее менеджер грузина Леван Сетуридзе заявлял об интересе к его клиенту из Великобритании и планирует отправить в Англию на переговоры. При этом контракт Мамардашвили с испанцами заключен до лета 2027 года.

Стоит добавить, что грузинский вратарь 5 раз сохранял ворота в неприкосновенности за 24 матча в текущем сезоне в составе "Валенсии.