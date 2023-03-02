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Роспотребнадзор призвал россиян не расслабляться по поводу коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян не расслабляться по поводу коронавируса
Несмотря на то, что коронавирус в России в последнее время показывает положительную динамику, болезнь никуда не ушла, и у нее в запасе еще много коварных приемов, поэтому праздновать победу над ковидом пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус уже не раз демонстрировал свое коварство, и хоть в последнее время он значительно растерял свои силы, говорить о завершении пандемии пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ученым еще предстоит большая работа – отработать все возможные сценарии развития штамма, нейтрализовать его мутации и последствия болезни, разработать действенные средства лечения и профилактики, поэтому их силы находятся на максимальном уровне повышенной готовности, - передает РИА Новости.

Также Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом, и уже есть понимание возможных рисков, исходя из которых и разрабатываются всевозможные меры профилактики.

Напомним, накануне и в течение февральских праздников суточные показатели коронавируса в стране пошли на спад, однако накануне болезнь вновь показала значительный рост.

Суточная заболеваемость ковидом в России резко пошла вверх

Суточная заболеваемость ковидом в России резко пошла вверх

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