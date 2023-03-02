На Алтае попал в аварию автобус, ехавший в казахстанский Семей

Опубликовано: 7:46, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Минувшей ночью на Алтае попал в аварию пассажирский автобус, ехавший из Новосибирска в Семей – он столкнулся с грузовиком, есть жертвы.

Сегодня ночью на 267-м километре федеральной трассы А-322 на Алтае автобус, везший пассажиров из Новосибирска в город Семей в Казахстане, столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло в Рубцовском районе Алтайского края. В нем погибли два пассажира автобуса, пострадали еще пятеро, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, передает РИА Новости.

На месте аварии работают медики и следователи прокуратуры Алтайского края, которые выясняют причины страшной аварии, после чего будет дана оценка безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.