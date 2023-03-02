Зима продолжит властвовать в столичном регионе

Опубликовано: 6:31, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Несмотря на приход календарной весны, Москва и Подмосковье продолжат оставаться в зоне холода – сегодня синоптики снова прогнозируют в регионе снег и мороз.

В столичном регионе сегодня будет холодно, скользко и снежно – жителей Москвы и Подмосковья ждет облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Будет облачно и снежно, хотя осадки будут незначительными. На улицах скользко - температура воздуха в Москве будет от 3 до 1 градуса мороза, по области - от минус 5 до 0 градусов. Легкий мороз будет сопровождаться северо-западным и западным ветром, скорость которого составит 6-11 м/с, а в порывах - до 15 м/с.

Атмосферное давление будет пониженным, но к вечеру придет в норму и составит 744 мм ртутного столба.