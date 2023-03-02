Опубликовано: 4:48, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Кабардино-Балкарии в период с 2022 по 2024 год создадут почти 100 образовательных центров "Точка роста". В прошлом году там было открыто 37 таких центров.

В школах Кабардино-Балкарии за два года откроют 60 центров образования "Точка роста". Об этом сообщает Минпросвещения региона.

Они появятся в образовательных учреждениях, которые находятся в селах и малых городах.

В Минпросвещения отметили, что в минувшем году в КБР было создано 37 таких центров. Таким образом, к 2025 году в республике заработают 97 "Точек роста".

В ведомстве добавили, что в течение года в КБР будут также созданы два школьных технопарка "Кванториум".

Ранее стало известно, что в 2022 году в Ингушетии намерены открыть 20 "Точек роста", а в Северной Осетии - 22.

Напомним, в конце января власти Кабардино-Балкарии сообщили о планах открыть в республике IT-парк.