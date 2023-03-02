Петушиные бои: кровавое развлечение в Ираке

Опубликовано: 5:00, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Запрещенные во многих странах из-за жестокого обращения с животными петушиные бои по-прежнему практикуются от Филиппин до Индии. Поединки также проводятся в некоторых регионах севера Франции.

Готовые вот-вот вступить в схватку два норовистых петуха ходят по кругу на грязном ковре в тускло освещенном кафе в портовом городе Басра на юге Ирака. Вокруг собрались десятки зрителей.

Традиция существует с самого моего рождения, с 1949 года

- говорит рефери Раид Али, который узнал о петушиных боях в десятилетнем возрасте от отца и уже 20 лет работает рефери.

На самом деле популярный в Басре кровавый вид спорта уходит корнями в начало XX века, пишет Al-Monitor. Тогда петухов впервые завезли в порт. В жестоком танце птицы набрасываются и клюют друг друга, а кровь стекает на их лапы и шеи. Зрители сидят на узких сиденьях у красно-желтого ринга, усыпанного перьями, и пьют чай, созерцая действо. Схватки пернатых продолжаются около часа и завершаются, когда одно из животных больше не в силах стоять или хозяин решает его забрать, рассказывает Али.

Запрещенное развлечение

Пенсионер Наджи Хамза говорит, что ходит на петушиные бои с 1970-х, хотя они и были запрещены во времена правления Саддама Хусейна, бывшего иракского лидера, который был свергнут в результате американского вторжения в 2003 году.

Мы тайно собирались в частных домах, а не в кафе или на публике, как сейчас

- объяснил 70-летний Хамза.

Ислам запрещает азартные игры, и в консервативном Ираке, где большинство граждан - мусульмане, обычно именно владельцы петухов делают ставки: от 25 до 100 тыс. динаров ($17-68) за бой. Зрители иногда тоже к ним присоединяются. Мухаммед, 51-летний механик, отказавшийся называть свою фамилию, рассказал, что выставляет птиц на бой с начала 1990-х. Трех своих петухов он купил в Турции по цене от $900 до $1100 за одного.

Мы приходим в кафе по вечерам, где проводим часок-другой. Видимся с друзьями. Для нас это отдых, зимний досуг.

- говорит Мухаммед.