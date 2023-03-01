Летать из Сочи в Баку разрешили "ИрАэро"

Опубликовано: 23:57, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Авиакомпания "ИрАэро" получила допуск на полеты в Баку из нескольких российских городов, включая Сочи, Владикавказ, Минводы и Пермь. Авиакомпания сможет увеличить и число рейсов в столицу Азербайджана из Махачкалы.

Росавиация выдала допуск авиакомпании "ИрАэро", базирующейся в Иркутске, на рейсы из нескольких российских городов в Баку. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Перевозчик получил право выполнять рейсы в столицу Азербайджана из Перми, Сочи (Кубань), Минвод (Ставрополье) и Владикавказа (Северная Осетия). По всем направлениям они смогут совершаться два раза в неделю.

Кроме того, Росавиация позволила авиакомпании увеличить с двух до семи в неделю число рейсов из Махачкалы (Дагестан) в Баку.

Отметим, что получение допуска не означает автоматическое возобновление или запуск рейсов - перевозчик просто приобрел такую возможность и может воспользоваться ей при желании.