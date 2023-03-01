РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Летать из Сочи в Баку разрешили "ИрАэро"

Летать из Сочи в Баку разрешили &quot;ИрАэро&quot;
Авиакомпания "ИрАэро" получила допуск на полеты в Баку из нескольких российских городов, включая Сочи, Владикавказ, Минводы и Пермь. Авиакомпания сможет увеличить и число рейсов в столицу Азербайджана из Махачкалы.

Росавиация выдала допуск авиакомпании "ИрАэро", базирующейся в Иркутске, на рейсы из нескольких российских городов в Баку. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Перевозчик получил право выполнять рейсы в столицу Азербайджана из Перми, Сочи (Кубань), Минвод (Ставрополье) и Владикавказа (Северная Осетия). По всем направлениям они смогут совершаться два раза в неделю.

Кроме того, Росавиация позволила авиакомпании увеличить с двух до семи в неделю число рейсов из Махачкалы (Дагестан) в Баку.

Отметим, что получение допуска не означает автоматическое возобновление или запуск рейсов - перевозчик просто приобрел такую возможность и может воспользоваться ей при желании.

Лайнеры &quot;ИрАэро&quot; начинают полеты из Казани в Баку

Лайнеры "ИрАэро" начинают полеты из Казани в Баку

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
720 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version