Опубликовано: 2:33, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Донские парламентарии планируют в скором времени разрешить ту массу проблем, которая накопилась в похоронной сфере области – они обсуждают федеральный законопроект о регулировании похоронного дела

Ростовские законодатели задумались над тем, что в сфере ритуальных услуг области накопилось множество проблем. Это и нехватка земель под кладбища в крупных городах, и неотработанные стандарты качества и порядка оказания таких услуг, и отсутствие единой системы учета захоронений и требований к работникам похоронной службы.

Обсуждая федеральный законопроект о регулировании похоронного дела, донские парламентарии предложили убрать для людей часть административных препон, включающих сбор документов и походы за справками, в чем им может помочь портал Госуслуг и МФЦ, а также ввести практику государственно-частных кладбищ.

"Мы хотим не ждать принятия закона, а проработать вопрос о возможности регулирования этих взаимоотношений на уровне субъекта уже сейчас", отметил депутат Сергей Ковалев, передает "АиФ-Ростов".

Впрочем, оптимизма народных избранников чиновники не разделяют: глава Минимущества области назвал практику распространения совместного партнерства на социальные объекты порочной, а первый замминистра ЖКХ считает вопрос с частными кладбищами сложным, поясняя: высокая стоимость таких объектов будет неподъемной для муниципалитетов, надежда лишь частные инвестиции.

При этом чиновники едины во мнении, что в любом случае у людей должна оставаться главная привилегия – они должны иметь право на бесплатное место погребения своих родственников.