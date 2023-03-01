Туристических маршрутов стало на треть больше в Дагестане

Новые туристические маршруты появились в Дагестане, так что общее их количество за последние два года выросло на 30%. В республике также стало больше отелей и хостелов.
Туристических маршрутов стало больше на треть за последние годы в Дагестане, рассказал глава правительства республики.
Абдулмуслим Абдулмуслимов уточнил, что относительно 2021 года их стало больше на 30%.
Число гостиниц, отелей, баз отдыха и других мест размещения выросло, по его словам, на 23%.
Чиновник добавил, что 27 гостиниц и хостелов успешно прошли классификацию. В целом в Дагестане их стало больше в 1,5: если раньше для туристов были открыты 54 места, то сейчас их насчитывается 81.