Туристических маршрутов стало на треть больше в Дагестане

Опубликовано: 23:02, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Новые туристические маршруты появились в Дагестане, так что общее их количество за последние два года выросло на 30%. В республике также стало больше отелей и хостелов.

Туристических маршрутов стало больше на треть за последние годы в Дагестане, рассказал глава правительства республики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов уточнил, что относительно 2021 года их стало больше на 30%.

Число гостиниц, отелей, баз отдыха и других мест размещения выросло, по его словам, на 23%.

Чиновник добавил, что 27 гостиниц и хостелов успешно прошли классификацию. В целом в Дагестане их стало больше в 1,5: если раньше для туристов были открыты 54 места, то сейчас их насчитывается 81.