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Конкурс о национальной кухне Азербайджана пройдет весной

Конкурс о национальной кухне Азербайджана пройдет весной
В Азербайджане начинается детский художественный конкурс. Он называется «Национальная кухня кистью школьников». Прием работ завершится 15 апреля

Школьникам в Азербайджане предлагается поучаствовать в конкурсе и нарисовать любимые национальные блюда.

Прием работ на конкурс «Национальная кухня кистью школьников» уже стартовал и продлится до середины апреля. Лучшие работы покажут на выставке в Баку в мае.
Конкурс детских рисунков азербайджанских блюд проводит национальный центр кулинарии. Поддержку в проведении смотра оказывают Министерство науки и образования республики, Союз художников Азербайджана, а также Государственная академия художеств.

Поучаствовать в конкурсе рисунков знаменитых блюд Азербайджана могут дети в возрасте от 6 до 17 лет. Оценивать творческие работы будет жюри, в состав которого войдут известные художники и кулинары.

Азербайджанская кухня очень разнообразна. Дети традиционно питают особую любовь к сладостям, таким как пахлава, печенье курабье, шекербура.

Конкурса приурочен к "Году Гейдара Алиева" в Азербайджане. Отметим, что 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева будут также праздновать в регионах России.

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