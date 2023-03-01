Опубликовано: 22:36, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане начинается детский художественный конкурс. Он называется «Национальная кухня кистью школьников». Прием работ завершится 15 апреля

Школьникам в Азербайджане предлагается поучаствовать в конкурсе и нарисовать любимые национальные блюда.

Прием работ на конкурс «Национальная кухня кистью школьников» уже стартовал и продлится до середины апреля. Лучшие работы покажут на выставке в Баку в мае.

Конкурс детских рисунков азербайджанских блюд проводит национальный центр кулинарии. Поддержку в проведении смотра оказывают Министерство науки и образования республики, Союз художников Азербайджана, а также Государственная академия художеств.

Поучаствовать в конкурсе рисунков знаменитых блюд Азербайджана могут дети в возрасте от 6 до 17 лет. Оценивать творческие работы будет жюри, в состав которого войдут известные художники и кулинары.

Азербайджанская кухня очень разнообразна. Дети традиционно питают особую любовь к сладостям, таким как пахлава, печенье курабье, шекербура.

Конкурса приурочен к "Году Гейдара Алиева" в Азербайджане. Отметим, что 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева будут также праздновать в регионах России.