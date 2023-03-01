Вторник ветра: как в Азербайджане празднуют Йел чершенбеси

Йел чершенбеси - вторник ветра - еще одна ступенька на пути к Новрузу в Азербайджане. Это третий из четырех праздничных вторников, предшествующих Новрузу. В Ветреный вторник принято проветривать дом, освежать домашнюю утварь. Очищаются люди и прыгая через костры. На столе в Йел чершенбеси - молочный плов и сладости из зерен, например, семени халвасы.

Праздник весны - Новруз - в Азербайджане ждут с нетерпением. Его приближение знаменует череда праздничных вторников зимы, илахыр чершенбе.

Все илахыр чершенбе символичны, они отсылают к четырем стихиям природы.

Первым отмечается вторник Воды - Су чершенбеси. Затем наступает черед Огня - Од чершенбеси. За ним следует Ветер - Йел чершенбеси. Заключает праздничную вереницу Торпаг чершенбеси - Вторник земли.

Вторник пробуждения ветров

Это еще одно народное название Йел чершенбеси. Считается, что за две недели до Новруза ветер раскрывает почки на деревьях, и становится ясно, что весна неумолимо приближается. А ветер, то есть воздух, олицетворяет саму жизнь, ведь он сопровождает нас всегда, от первого до последнего вздоха.

Интересно, что каждый новый вторник и новая стихия помогают уже пробудившимся и укрепляют их. Так, ветер дает движение, вдыхает жизнь в ранее проснувшиеся воду и огонь. Теплые дуновения прогретого солнцем ветра указывают, что жителям сел пора выходить в работы в поле.

Однако Йел баба, он же Отец ветер, покровительствует не только земледельцам, но и путешественникам. По преданиям, именно ветер помогает путникам найти дорогу домой.

В Йел чершенбеси, согласно мифам, просыпаются все четыре ветра: ак-йель, гара-йель, хазри и гилавар. Каждый из них одет в свой цвет - белый, черный, синий и красный.

Традиции Ветреного вторника

В Йел чершенбеси принято проветривать и освежать дом. На воздух выносятся одеяла и матрасы, выбиваются ковры, чистится домашняя утварь. Свежий чистый воздух наполняет пространство и дает почувствовать дыхание приближающейся весны.

В третий вторник на выросший семени (проросшая пшеница) повязывают нарядную красную ленту.

Ветер раздувает и пламя костров, которые продолжают разводить в ожидании Новруза. Прыжки через огонь уносят все беды, поэтому люди с удовольствием предаются этой древней традиции и на Йел чершенбеси.

Еще в праздник можно загадывать желания. Для этого нужно встать под ивой. Если ветер наклонит ветку и она коснется земли, Йел баба исполнит задуманное.

Что готовить на Йел чершенбеси

В Ветреный вторник традиционно угощаются пловом на молоке или из булгура. Блюда эти выбраны не случайно - они легкие и воздушные, и поэтому прекрасно подходят для праздника Ветра.

Не обходится Йел чершенбеси и без сладостей. На стол ставят сухофрукты и десерты из зерна, например, семени халвасы - это халва на соке пророщенных зерен пшеницы.

Пробуждающийся ветер

Древняя азербайджанская поговорка гласит: нельзя ругать ветер.

Как бы ни утомляли порой его порывы, особенно в Баку, Городе ветров, не стоит забывать, что ветер - это движение, дыхание самой жизни.