Владимир Швейцер - создатель Русского драмтеатра в Баку

Владимир Швейцер известен прежде всего как создатель и многолетний руководитель Русского драматического театра в Баку и кинодраматург. Фильмы, снятые по его сценариям Протазановым и Роу, стали классикой советского кино. Швейцер был хорошо знаком с Чуковским, Алексеем Толстым, Олешей, Есениным, Юткевичем, Марджанишвили.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о нынешнем главном режиссере Русской драмы в Баку Александре Шаровском.

Владимир Швейцер родился в Баку, а ранние годы провел в Одессе. Там его домашним учителем стал Николай Корнейчуков, будущий Корней Чуковский, дружеские отношения с которым Швейцер сохранил на всю жизнь. Вернувшись в Баку, мальчик учился в частной прогимназии Лаврова, а потом в техническом училище.

Журналистика

Интерес к писательству у Швейцера возник рано. "Я начал заниматься журналистикой в 14 лет", - вспоминал он. Юный автор не только сочинял каламбуры и смешные истории, но и писал агитматериалы для бакинской большевистской организации. Из-за этого в 1907 году молодому человеку пришлось уехать в Екатеринбург. В газете "Уральская жизнь" публиковались его рассказы, фельетоны и статьи. Печатался журналист под псевдонимами, самый известный из них - "Пессимист".

Позднее многие из тех, кто хорошо знал Швейцера, объясняли выбор такого псевдонима убийственной иронией по отношению к окружающему миру и самому себе. На Урале он прожил до конца 1910 года, во время частых поездок по краю встречался с самыми разными людьми, среди которых был и Григорий Распутин. Потом Швейцер отправился в Ростов, а приехав в Москву, сотрудничал с журналом "Рампа и жизнь", увлекся кино - первые сценарии написал еще в 1915 году, однако не сохранились даже их названия.

Москва. Театр "Летучая мышь"

В это же время началась его театральная карьера. Швейцер стал завлитом театра-кабаре "Летучая мышь", который был создан актерами МХТ в 1908 году и пользовался большой популярностью. Однако советской власти такие постановки не нравились, и большевистские газеты писали о театре как о "разлагающемся быте".

Как создавался Русский драматический театр в Баку

В июле 1920 года основатель "Летучей мыши" Никита Балиев организовал гастроли труппы на юг. Во время поездки в коллективе произошел раскол - Балиев, полагая, что перспектив у его театра в России нет, предложил отправиться за границу. Однако часть коллектива уезжать не захотела. В их числе оказался Владимир Швейцер, усилиями которого и был создан Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Но это название появится намного позже, а 20 декабря 1920 года в Баку открылся Государственный свободный сатир-агиттеатр, руководителем и главным режиссером стал Швейцер.

Это был театр миниатюр, спектакли которого представляли собой подборки из одноактных пьес, инсценированных стихов и песен на актуальные темы. Костяк труппы составили бывшие актеры "Летучей мыши" и часть расформированного бакинского театра "Момус".

В 1923 году коллектив был преобразован в Бакинский рабочий театр во главе с тем же Швейцером, но с уже более академическим репертуаром. Труппу пополнили актеры, приехавшие из Москвы, Одессы, Иркутска и других городов. Так, в 1926-1927 и в 1929 годах в Бакинском рабочем театре играл Михаил Жаров. Позже актер отмечал, что об этом коллективе у него "сохранились навсегда самые лучшие воспоминания". В 1925-1927 и 1929-1931 годах актрисой БРТ была Фаина Раневская.

Я работала в двадцатые годы у Михаила Швейцера, в тридцатые - у Сергея Майорова, амбициозного и деятельного режиссера, воспитанника легендарного Мейерхольда. Театр в Баку любила, как и город. Публика была ко мне добра

- рассказывала Раневская.

Кино

В 1929 году Швейцер вновь круто изменил свою судьбу - оставил театр и уехал в Москву. В столице он вернулся к своему давнему увлечению - кино и возглавил сценарный отдел недавно созданной студии "Межрабпомфильм", много писал сам. В 1930-х по сценариям Швейцера Яков Протазанов снял фильмы "Праздник святого Йоргена", "Марионетки" и "Бесприданница", ставшие классикой советского кино. В 1936 году "Межрабпомфильм" стал киностудией "Союздетфильм", а Швейцер - ее главным редактором. В предвоенные и военные годы по его сценариям Александр Роу поставил знаменитые киносказки "Василиса Прекрасная", "Конек-Горбунок" и "Кащей Бессмертный".

Возвращение в Баку

После войны Швейцер вернулся в Баку и следующие 15 лет вновь руководил созданным им театром. Завлитом Русской драмы по его приглашению стал Леонид Зорин, о жизни и творчестве которого "Вестник Кавказа" рассказывал ранее. Зорин вспоминал о Швейцере так:

Я подружился с Владимиром Захаровичем, хотя по возрасту нас разделяли не менее чем три поколения. Он умел жить со вкусом и щедро тратил свой недюжинный темперамент на режиссуру, на драматургию, на кинематограф.

Последние годы

Последние годы жизни Швейцер работал над сценариями научно-популярных фильмов, опубликовал мемуары "Диалог с прошлым" о встречах с известными режиссерами, писателями и поэтами, среди которых Всеволод Пудовкин, Марк Донской, Сергей Юткевич, Алексей Толстой, Сергей Есенин, Юрий Олеша.