Заброшенные базы отдыха возродят в Ейском районе

Опубликовано: 21:07, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Возрождением заброшенных баз отдыха могут заняться власти Ейского района Кубани. Их восстановление позволит полнее реализовать его туристический потенциал. На пике сезона они могли бы быть востребованы на 80%.

Закрытые ранее базы отдыха будут восстанавливать в Ейском районе, заявил врио министра курортов Кубани на совещании.

По словам Михаила Зарицкого, за минувший год в районе отдохнули почти 800 тыс человек, однако их могло быть значительно больше - потенциал муниципалитета достаточно велик.

Для этого, указал чиновник, надо работать над развитием объектов, где можно отдыхать весь год.

Еще одна возможность - возродить закрытые ранее организации, например, базы отдыха на Косе Долгой, заброшенные более десяти лет назад.

Зарицкий указал, что эти четыре базы могли бы принимать около 800 туристов, причем в пиковые периоды они могли бы загружаться на 70-80%.