Стрельба на свадьбе убила двух детей в Иране

На свадьбе со стрельбой в Иране погибли двое детей, еще пять человек были ранены. Убийца открыл огонь, чтобы выразить радость, но случайно попал в людей. Он сдался полиции.
Стрельба на свадьбе привела к человеческим жертвам в иранском городе Кирокарзин в провинции Фарс, о трагедии рассказали в полиции Ирана.
Как сообщает Tasnim, ЧП случилось накануне.
Полиция установила, что 38-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во время свадебной церемонии, чтобы выразить таким образом радость от торжественного события.
Однако по несчастливой случайности пули полетели в людей. Погибли двое детей - девятилетние мальчик и девочка, еще пять человек пострадали.
Стрелок явился с повинной в полицию и сдал ружье.
Правоохранители призывают отказаться от обычая стрелять на свадьбе - эта традиция приводит к трагедиям.