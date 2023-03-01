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Стрельба на свадьбе убила двух детей в Иране

Стрельба на свадьбе убила двух детей в Иране
На свадьбе со стрельбой в Иране погибли двое детей, еще пять человек были ранены. Убийца открыл огонь, чтобы выразить радость, но случайно попал в людей. Он сдался полиции.

Стрельба на свадьбе привела к человеческим жертвам в иранском городе Кирокарзин в провинции Фарс, о трагедии рассказали в полиции Ирана.

Как сообщает Tasnim, ЧП случилось накануне.

Полиция установила, что 38-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во время свадебной церемонии, чтобы выразить таким образом радость от торжественного события.

Однако по несчастливой случайности пули полетели в людей. Погибли двое детей - девятилетние мальчик и девочка, еще пять человек пострадали.

Стрелок явился с повинной в полицию и сдал ружье.

Правоохранители призывают отказаться от обычая стрелять на свадьбе - эта традиция приводит к трагедиям.

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