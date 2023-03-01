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Кафе Хабиба Нурмагомедова закрылись в Москве

Кафе Хабиба Нурмагомедова закрылись в Москве
Принадлежавшие бывшему бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову заведения общепита закрылись в Москве и Мытищах.

Шесть кафе общепита M-Eat by Khabib, принадлежавшие бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, закрылись, пишет издание "Ведомости".

Точки сети находились в фудмолле "Депо" возле станции метро "Белорусская", в ТЦ "Щелковский", одной из башен бизнес-центра "Москва-сити" и Мытищах.

Издание также отмечает, что лишь одно заведение, которое расположено в башне "Город столиц" на Пресненской набережной, продолжает действовать.

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"В рассрочку можно поесть?": в Дагестане недовольны ценником в кафе Хабиба Нурмагомедова

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