Опубликовано: 19:42, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Принадлежавшие бывшему бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову заведения общепита закрылись в Москве и Мытищах.

Шесть кафе общепита M-Eat by Khabib, принадлежавшие бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, закрылись, пишет издание "Ведомости".

Точки сети находились в фудмолле "Депо" возле станции метро "Белорусская", в ТЦ "Щелковский", одной из башен бизнес-центра "Москва-сити" и Мытищах.

Издание также отмечает, что лишь одно заведение, которое расположено в башне "Город столиц" на Пресненской набережной, продолжает действовать.