Экс-соперник Усика стал гражданином Армении

Российский боксер Мурат Гассиев получил армянское гражданство. В Ереване выразили надежду, что спортсмен сможет участвовать в турнирах под флагом Армении
Профессиональный боксер из России Мурат Гассиев стал обладателем паспорта гражданина Армении, сообщает пресс-служба Минобрнауки, культуры и спорта этой страны.
"Боксер Мурат Гассиев, являющийся чемпионом Азии по версии WBA Asia и Евразии по версии EBP, недавно получил гражданство Армении", - сказано в сообщении.
В ведомстве выразили надежду на скорейшее выступление Гассиева под армянским флагом.
Стоит добавить, что боксер-тяжеловес несколько лет назад проводил поединок против непобедимого Александра Усика, в котором проиграл.