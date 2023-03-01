Экс-соперник Усика стал гражданином Армении

Опубликовано: 18:44, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Российский боксер Мурат Гассиев получил армянское гражданство. В Ереване выразили надежду, что спортсмен сможет участвовать в турнирах под флагом Армении

Профессиональный боксер из России Мурат Гассиев стал обладателем паспорта гражданина Армении, сообщает пресс-служба Минобрнауки, культуры и спорта этой страны.

"Боксер Мурат Гассиев, являющийся чемпионом Азии по версии WBA Asia и Евразии по версии EBP, недавно получил гражданство Армении", - сказано в сообщении.

В ведомстве выразили надежду на скорейшее выступление Гассиева под армянским флагом.

Стоит добавить, что боксер-тяжеловес несколько лет назад проводил поединок против непобедимого Александра Усика, в котором проиграл.