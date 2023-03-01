Какая пандемия будет следующей после коронавируса?

Опубликовано: 18:25, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Новая пандемия может начаться достаточно скоро, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Ее может вызвать птичий грипп - сейчас он передается человеку только от птиц, но в будущем может научиться заражать человека напрямую от другого человека.

Очередная пандемия может скоро разразиться на планете, с таким предупреждением выступил эпидемиолог ВОЗ.

Ричард Пибоди заявил, что, согласно прогнозам ученых, птичий грипп скоро может получить устойчивую способность передаваться напрямую от человека к человеку.

По его словам, к этому нужно заранее подготовиться, так как такие изменения могут стать причиной пандемии.

Специалист заверил, что ученые исследуют особенности этих вирусов, чтобы накопить достаточно данных для того, чтобы при необходимости оперативно разработать вакцину.

Как предотвратить новую пандемию?

Пибоди напомнил, что три года назад из-за вируса A(H5N1) убил множество птиц во всех странах мира, причем его жертвами стали и домашние, и дикие птицы.

Он призвал к бдительности. По словам эпидемиолога, нельзя подбирать погибших или больных птиц, а также прочих животных. В зоне риска прежде всего - работники птицефабрик, которым нужно всеми возможными способами избегать заражения.