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Дагестан открыл Год Расула Гамзатова

Дагестан открыл Год Расула Гамзатова
Сергей Меликов открыл Год Расула Гамзатова в Русском драмтеатре в Махачкале с участием танцевальных ансамблей и певцов

В Русском драмтеатре имени Максима Горького в Махачкале торжественно открылся Год Расула Гамзатова, на мероприятии побывал глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя Дагестана.

"К сегодняшнему торжественному моменту мы шли с 2021 года, когда президент Владимир Путин своим указом определил федеральный статус празднования векового юбилея Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.

На открытии выступили танцевальные ансамбли и певцы. Также участники зачитали стихи и исполнили песни на слова Гамзатова.

Помимо этого, была подготовлена выставка, посвященная юбилею величайшего поэта, которая называется "Страницы жизни".

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