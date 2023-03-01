Опубликовано: 18:15, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сергей Меликов открыл Год Расула Гамзатова в Русском драмтеатре в Махачкале с участием танцевальных ансамблей и певцов

В Русском драмтеатре имени Максима Горького в Махачкале торжественно открылся Год Расула Гамзатова, на мероприятии побывал глава региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя Дагестана.

"К сегодняшнему торжественному моменту мы шли с 2021 года, когда президент Владимир Путин своим указом определил федеральный статус празднования векового юбилея Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.

На открытии выступили танцевальные ансамбли и певцы. Также участники зачитали стихи и исполнили песни на слова Гамзатова.

Помимо этого, была подготовлена выставка, посвященная юбилею величайшего поэта, которая называется "Страницы жизни".