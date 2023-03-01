Баку начал прямой диалог с армянами Карабаха 

В зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в городе Ходжалы состоялась первая встреча представителей азербайджанских властей с армянским населением Карабаха. Встреча, прошедшая в присутствии миротворцев, была посвящена вопросу реинтеграции карабахских армян в азербайджанское государство и общество.

Сегодня, в первый день весны, в азербайджанском городе Ходжалы состоялась стартовая встреча между азербайджанскими властями и представителями карабахских армян по вопросу реинтеграции армянского населения Карабахского экономического района в Азербайджанскую Республику. Встреча прошла в присутствии российских миротворцев в ходжалинской штаб-квартире миротворческого контингента РФ.

Встреча в Ходжалы

Власти Азербайджана на встрече представляли депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянским населением Карабаха, и Масим Мамедов, глава экспертной группы Минэкологии, Минэкономики и AzerGold по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Известно, что основной темой встречи стала паспортизация карабахских армян как способ легализации их проживания на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Конституцией и законодательством АР.

Данный формат станет постоянным, в дальнейшем в качестве мест проведения встреч властей Азербайджана с армянским населением Карабаха рассматриваются Агдам, Гянджа и Баку.

Почему реинтеграция не началась раньше?

Реинтеграция армянского населения Карабахского экономического района в азербайджанское государство и общество – обязательная часть послевоенных процессов на Южном Кавказе. Она началась только сейчас, хотя Карабахская война завершилась победой Азербайджана еще в ноябре 2020 года, поскольку в течение двух лет Армения продолжала поддерживать сепаратистский проект в Карабахе. С этой целью она в том числе использовала любые способы для того, чтобы создать видимость угрозы карабахским армянам со стороны Баку.

Власти Азербайджана всегда подчеркивали, что рассматривают карабахских армян исключительно как равноправных граждан Азербайджанской Республики, которым будут обеспечены все права и свободы, гарантированные азербайджанским законодательством. При этом власти Армении, а вместе с ними и националистическая часть армянской диаспоры с еще большим усилием, чем во времена Карабахской войны, убеждали через своих лоббистов всех связанных с Южным Кавказом геополитических игроков, что это не так.

Одновременно в зону временного размещения российских миротворцев из Армении бесконтрольно завозились оружие, мины и боевики, незаконные вооруженные формирования сепаратистов регулярно устраивали обстрелы и нападения на азербайджанские войска и даже мирных граждан. Целью являлась провокация Баку на ответные военные действия, которые Ереван мог бы представить на международных площадках как доказательство своей правоты. Поэтому на земле Азербайджан давал адекватный ответ на стрельбу и диверсии, а во внешних контактах усердно работал над подавлением фейковых аргументов Армении.

Почему реинтеграция началась сейчас?

Проблема затягивания реинтеграционных процессов встала особенно остро 10 декабря прошлого года, когда был сорван согласованный с миротворцами визит экспертной группы Минэкологии АР, Минэкономики АР и AzerGold на азербайджанские месторождения металлов Гызылбулаг и Демирли. Тогда азербайджанских специалистов не пустила к местам мониторинга толпа незаконных рудокопов во главе с беглым миллиардером Рубеном Варданяном, которые эти же месторождения и разграбляли. С одной стороны, стало ясно, что Армения отдаляется от собственного сепаратистского проекта в Карабахе, поскольку она попыталась передать его во внешнее управление (до отказа от российского паспорта Варданян был россиянином). С другой стороны, подобное беспардонное поведение нелегалов на суверенной территории Азербайджана требовалось пресечь немедленно.

Через два дня, 12 декабря, азербайджанские экоактивисты развернули у Лачинской дороги бесперебойную акцию протеста против расхищения природных ресурсов Азербайджана. Хотя протестующие не препятствовали проезду машин по Лачинскому коридору, само их присутствие у дороги сделало невозможным вывоз из зоны временного размещения российских миротворцев в Армению наворованной золотой и медной руды, равно как и ввоз в эту зону боевиков, оружия и мин. Жизнь мирного населения Карабахского экономического района от этого никак не изменилась, зато все планы на организацию новой Карабахской войны оказались заблокированными.

Чтобы возобновить вооружение сепаратистов в Карабахе, Ереван развернул самую широкую внешнеполитическую кампанию в своей истории, организовав встречи по ситуации на Лачинской дороге, которую армянские власти пытались представить как "гуманитарный кризис", со всеми имеющими вес международными организациями и государствами. Возможно, именно это и сыграло ключевую роль в том, что представители карабахских армян впервые поговорили сегодня с властями Азербайджана о получении азербайджанского гражданства.

Дело в том, что привлечение Арменией максимального внимания к вопросу проживания карабахских армян в Азербайджане позволило официальному Баку множество раз на переговорных площадках повторить свои гарантии безопасности и равноправия реинтегрированному населению. Тема, ушедшая в тень на фоне глобальных событий 2022 года, усилиями Еревана привлекла всеобщий интерес, и азербайджанские власти смогли убедить пожелавших разобраться в вопросе иностранных политиков и дипломатов в том, что армян Карабаха ждет нормальное безопасное будущее именно в статусе граждан Азербайджана.

Поскольку каждое государство мира и так признает Карабахский экономический район суверенной территорией Азербайджана, дискуссии внешних наблюдателей с Ереваном и Баку неизменно заканчивался одним и тем же выводом: азербайджанские власти должны приступить к прямому диалогу с карабахскими армянами для завершения процесса обеспечения их прав как населения Азербайджана. Поскольку и акция экоактивистов, и дезинформационная кампания Еревана о "гуманитарном кризисе" продолжаются по сей день, сформировался международный консенсус, что этот диалог должен быть начат в ближайшее время.

Еще одна победа Азербайджана

Таким образом, Баку удалось устранить внешние препятствия на пути реинтеграции карабахских армян. Одновременно у армянского населения Карабаха повысилась мотивация получить азербайджанские паспорта на фоне того, как главари сепаратистов стали усложнять им жизнь для имитации "гуманитарной катастрофы", отключая людям газ, электричество и интернет, запрещая им покупать продукты за деньги.

Вероятно, последние шаги к 1 марта были совершены на встречах президента Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности и во время визита в начале этой недели главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку. Скорее всего, одной из тем переговоров Лаврова с Алиевым стало определение функций российских миротворцев при организации встреч азербайджанских властей с армянским населением Карабаха. Как можно видеть, первая встреча была устроена сразу же по завершении визита Лаврова в Азербайджан: миротворцы получили новые указания и обеспечили условия для диалога Баку с карабахскими армянами в Ходжалы.

Сегодняшнее событие – первый из прорывов в послевоенных процессах на Южном Кавказе, которые произойдут в этом году.