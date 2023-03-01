Солист эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Армении Карапет Айрапетян всегда избегал пафоса эстрадной жизни, но виртуозная игра, неповторимый стиль и шарм позволили ему стать самым узнаваемым армянским скрипачом.

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Ереванское детство

Карапет Петросович Айрапетян родился 20 февраля 1942 года в Ереване. Его родители были выходцами из турецкого города Эскишехир, откуда переехали жить во Францию. Однако политическая обстановка в Европе побудила их к середине 1930-х обосноваться в советской Армении. Карапет рос в интеллигентной семье, в которой с особым трепетом относились к творчеству. С детства он проявлял интерес ко многим музыкальным инструментам, однако родители отдали сына учиться игре на скрипке, звучание которой любили за утонченность и нежность.

После школы Каро поступил в Ереванскую консерваторию в класс скрипки. Преподаватели отмечали талант студента, обращая внимание, что ему удавались самые сложные рапсодии и пьесы, написанные для смычковых музыкальных инструментов.

Армянский лаутар в футляре от молдавского контрабаса

Окончив консерваторию, в конце 1960-х Айрапетян неожиданно для всех уехал в Молдавию – учиться в Кишиневском институте искусств. Желание проникнуться молдавским колоритом игры на скрипке было настолько сильным, что Каро не останавливали никакие трудности. По воспоминаниям сына Каро Айрапетяна, ставшего джазменом Ваагна Айрапетяна, отцу приходилось жить прямо в филармонии, нередко ночуя в чехле от контрабаса. Зато через три года он стал руководителем ансамбля народной музыки Молдавской государственной филармонии "Лаутары" (так в Молдавии и Румынии называют певцов и музыкантов). Вернувшись в Армению уже известным исполнителем, Айрапетян устроился на телевидение, позиционируя себя как "армянский лаутар".

По заветам Хачатуряна

Карапет Айрапетян сторонился публичной жизни и никогда не комментировал свой стиль и секреты исполнения, поэтому он не оставил после себя ни одного интервью. Все его творчество, пик которого пришелся на 1980-е годы так или иначе было обращено в Армении. Следуя заветам Арама Хачатуряна, он, как и многие другие армянские музыканты, в индивидуальности стал вскрывать богатейшие пласты национального фольклора. Среди его работ такие произведения как "Саят-Нова", "День и ночь", "Восход", "Тебя забыть нельзя", Райский ангел", Было одно время". Вершиной творчества стала композиция "Праздничный танец" (1978), которая чаще именовалась как "Танец скрипки". Популярность этого танца была настолько велика, что его можно было услышать практически в любом армянском дворике в ходе того или иного семейного торжества.

Рабис

Критики Айрапетяна часто указывают на то, что его музыка относится к сугубо бытовому жанру рабочего искусства (рабис), поскольку не воплощена в сложной оркестровой форме. Сам термин "рабис" в современной Армении считается непривлекательным и чаще упоминается в качестве описания чего-то просторечного, примитивного или же вульгарного. Однако применять это определение к творчеству Каро Айрапетяна сложно, поскольку каждая из его композиций представляет собой сложную музыкальную конструкцию. Народные сюжеты, сыгранные на скрипке, могут быть выделены в отдельный музыкальный жанр, и в этом смысле уместно говорить об уникальности произведений Айрапетяна, аналогов которым нет.

Несмотря на то, что Каро Айрапетян не оставил после себя симфонических, камерных произведений, не был известным педагогом, он остается непревзойденным мастером, сумевшим влюбить сотни тысяч людей в искусство игры на скрипке.