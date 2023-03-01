Опубликовано: 14:36, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Спортивные лиги России задумались о том, чтобы уйти от госфинансирования, сообщили в КХЛ. При этом полностью перейти на коммерческое финансирование они пока не могут.

Спортивные лиги Российской Федерации рассматривают возможность ухода от прямого госфинансирования. Об этом поведали в руководстве Континентальной хоккейной лиги.



Вице-президент КХЛ Алексей Краснов отметил, что профессиональный спорт обладает всеми возможностями отказаться от прямых субсидий из бюджета уже сейчас, однако полностью перейти на коммерческое финансирование пока не может.



По его словам, когда спортивные лиги начнут финансироваться компаниями с госучастием, госкомпаниями и коммерческими фирмами, то это откроет им дорогу к более эффективной моделе управления, главными целями которой станут рыночное развитие и увеличение заработка.

Накануне в Госдуме сообщили, что в составе клубов, финансируемых за счет государственных средств, не должно быть иностранных футболистов.

Напомним, с сегодняшнего дня шахматная федерация России стала членом Азиатской федерации шахмат (ACF).