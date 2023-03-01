Зангезурский коридор – что это такое и зачем он нужен?

Опубликовано: 16:03, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Зангезурский коридор – главный проект на Южном Кавказе после окончания Второй Карабахской войны, заложенный еще в Трехстороннем заявлении о прекращении огня 9.11.2020. Здесь мы расскажем, что такое Зангезурский коридор, в чем его стратегическое значение, как в нем участвуют Азербайджан, Армения и Иран и покажем, где находится Зангезурский коридор на карте.

Зангезурский коридор – что это такое простыми словами?

Зангезурский коридор – это международный маршрут, который в ближайшем будущем соединит Россию и Турцию бесперебойным наземным сообщением. Он состоит из двух веток – железной дороги и автотрассы. Основная часть пути пройдет через Азербайджан, а небольшой 40-километровый участок будет построен либо в Армении, либо в Иране.

Зангезурский коридор на карте

В Зангезурском коридоре будут задействованы уже существующие трассы E119 от российско-азербайджанской границы через Баку до поселка Алят, E002 от города Саатлы до города Горадиз и соединяющие их дороги.

От Горадиза трасса E002 будет продлена на запад до точки, где сходятся границы Азербайджана с Арменией и Ираном, откуда по армянской или иранской территории доберется до границы с Нахичеванской Автономной Республикой, а по ее земле выйдет к границе Турции, состыковавшись с трассой E99.

Схема будущего Зангезурского коридора

Стратегическое значение Зангезурского коридора

Для России Зангезурский коридор станет новым наземным выходом в Армению и Турцию. Сейчас российским машинами приходится ездить в эти страны через Грузию, по нестабильному горному серпантину Военно-Грузинской дороги, который регулярно закрывается из-за непогоды. Железнодорожная связь, опять же, только через Грузию, причем в объезд через Азербайджан: сначала до Баку, а оттуда по международному маршруту "Баку-Тбилиси-Карс".

Зангезурский коридор обеспечит круглогодичный всепогодный доступ российского автотранспорта к Армении и Турции и позволит сократить железнодорожное сообщение с республиками приблизительно на 200 км. И наоборот – Армения и Турция смогут возить пассажиров и грузы более стабильным и более коротким путем в Россию. Кроме того, Армения откроет железнодорожное сообщение с Ираном через Нахичевань.

Азербайджан обретет не только долгожданное наземное сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, но и еще один выход к Турции с экономией платы за транзит (40 км по Армении или Ирану против 250 км по Грузии). Вместе с ним этот выход получат все страны, транспортирующие грузы из Азии в Европу через каспийские порты Азербайджана, то есть в первую очередь Китай.

Строительство дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд

В итоге Зангезурский коридор станет второй (после "Баку-Тбилиси-Карс") транспортной артерией глобальных грузоперевозок в направлении "Восток-Запад" через Южный Кавказ. Прямые выгоды от его запуска получат Россия, Азербайджан, Армения, Иран и Турция, а также любые внерегиональные игроки, которым потребуется быстро и надежно доставить товары с восточного берега Каспия в Евросоюз и в обратном направлении.

Запуск проекта по окончании Второй Карабахской войны

Рамочная версия Зангезурского транспортного коридора была согласована президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 9 ноября 2020 года во время переговоров об окончании Второй Карабахской войны. В подписанном в тот день Трехстороннем заявлении о прекращении огня в пункте 9 сказано:

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

11 января 2021 года, на первой послевоенной трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна, было подписано второе заявление, полностью посвященной реализации этого пункта:



создана Рабочая группа под руководством вице-премьеров трех правительств;

в качестве приоритета определено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе;

Рабочей группе поручено составить перечень и график работ по ремонту существующих и строительству новых объектов инфраструктуры для организации безопасных международных перевозок, "осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения" наравне с трафиком этих двух стран.

Трехсторонние переговоры 11 января 2021 года, Москва

Таким образом, если в рамочной версии речь шла только о наземной связи между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью, то в январе стороны договорились об использовании дороги в качестве международного маршрута для грузового и пассажирского сообщения. Перспективы были озвучены Ильхамом Алиевым в беседе с Владимиром Путиным: Россия сможет соединить свои транспортные пути с турецкими через Азербайджан и Армению, а Армения, кроме дорог в Россию через Азербайджан, получит еще и железнодорожный выход на Иран.

Первые работы по строительству международного маршрута начались 14 февраля 2021 года, когда Ильхам Алиев совершил визит на освобожденные территории и заложил фундамент 100-километровой железной дороги Горадиз-Агбенд. Алиев также ввел в обиход современное название маршрута "Зангезурский коридор" в честь территорий, на которых будет построена новая инфраструктура – Восточного Зангезура (Азербайджан) и Западного Зангезура (Армения).

Зангезурский коридор в Азербайджане

Азербайджану для запуска проекта необходимо построить на освобожденных территориях железную дорогу и автотрассу от Горадиза до граничащего с Ираном и Арменией села Агбенд.

Автотрасса Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд составляет 123,6 км и строится по международным стандартам автомобильных дорог первой технической категории. Она состоит из двух участков: первый (77,5 км) имеет 6 полос, второй (46,1 км) – 4 полосы. В дорогу входят 3 тоннеля общей длиной 6 км и 27 км.

Строительство ж/д линии Горадиз-Агбенд

Железная дорога Горадиз-Агбенд несколько короче – ее длина 110,4 км. Она следует по маршруту старой советской дороги, разрушенной в годы Карабахской войны, и требует строительства 3 тоннелей и 41 моста, включая самый длинный в Азербайджане ж/д-мост через реку Хакари (418 м). На ней будет построено восемь железнодорожных станций.

Зангезурский коридор через Армению

Армении требуется построить в Сюникской области короткий 40-километровый участок железной дороги и автотрассы между двумя азербайджанскими границами – границей с Зангиланским районом на востоке области и границей с Нахичеванской Автономной Республикой на западе. Однако власти Армении до сих пор не утвердили проект своего участка Зангезурского коридора и не начинали никаких предварительных работ.

Известно только о принципиальном согласии Еревана на открытие железнодорожного сообщения. Согласия на автотрассу власти Армении не дают и настаивают, чтобы контроль за транспортным сообщением осуществляли не российские пограничники, как сказано в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, а армянские силовики.

Электричка Ереван-Гюмри

Наиболее вероятным вариантом армянского участка железнодорожного пути является реконструкция отрезка той же старой советской дороги, которую на своих территориях отстраивает заново Азербайджан. Этот отрезок идет вдоль реки Араз и проходит через граничащий с Ираном город Мегри. Рассматривается сценарий строительства армянского железнодорожного участка силами РЖД, однако и здесь все еще нет какой-либо ясности.

Зангезурский коридор через Иран

11 марта 2022 года, во время визита в Баку иранского министра дорог и градостроительства Ростама Гасеми был подписан меморандум между правительствами Азербайджана и Ирана по созданию новых коммуникационных связей. Суть документа сводится к строительству двух железнодорожных и двух автомобильных мостов через реку Араз: из Агбенда в иранскую провинцию Восточный Азербайджан и из этой провинции в Ордубадский район Нахичеванской Автономной Республики.

По существу, речь идет о полной альтернативе участия Армении в проекте Зангезурского коридора, только дороги пройдут не по левому, а по правому, иранскому берегу реки Араз. Протяженность иранского варианта составит почти те же 40 км, что и армянский вариант, а реализовать его проще: у Ирана вдоль Араза проложена 12-я автотрасса, следовательно, кроме мостов понадобится построить только небольшую железную дорогу.

Вид на Иран через реку Араз

Ввиду нарастания политического кризиса в отношениях Ирана с Азербайджаном ни мосты через Араз, ни железная дорога в Восточном Азербайджане в настоящее время не строятся, альтернативный иранский маршрут Зангезурского коридора де-факто поставлен на паузу.

Когда откроют Зангезурский коридор?

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана сообщает, что автотрасса Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет сдана в эксплуатацию до конца 2024 года, на 1 марта 2023 года она была готова на 73%.

По данным "Азербайджанских железных дорог", готовность железной дороги Горадиз-Агбенд близка к 50%, а полностью ее построят к лету 2024 года. Таким образом, самой ранней датой начала российско-турецкого транспортного сообщения по новому маршруту является начало 2025 года.

При этом проблемы с армянским и альтернативным иранским участками могут отодвинуть запуск Зангезурского коридора еще дальше. При устранении политических препятствий автомобильную ветку быстрее всего получится запустить через Иран, поскольку для этого нужно построить только два моста. Железную дорогу, в свою очередь, эффективнее проложить через Армению, где достаточно реконструировать старые пути.

При российском участии 40-километровые участки в Армении или Иране могут быть построены в течение года, а значит, успешные переговоры о взаимовыгодных условиях позволят открыть Зангезурский коридор вскоре после завершения строительства на территории Азербайджана.