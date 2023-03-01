Зима не торопится покидать столичный регион

Опубликовано: 15:00, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Предстоящие выходные в столичном регионе будут пасмурными и снежными, а погоду в нем будет определять центр циклона с пониженным давлением. Впрочем, зима и так не собирается покидать наши края.

В предстоящие выходные жителей Москвы и Подмосковья ждут морозы до минус 6 градусов, умеренные снегопады и пониженное атмосферное давление, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Регион в выходные попадет под влияние центра очередного циклона, а это в первую очередь область пониженного атмосферного давления. Поэтому целый день в субботу, 4 марта, будет идти небольшой снежок. Но потеплеет – ночью в столице будет 2-4 мороза, а днем воздух прогреется до ноля, рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Снежить будет и в ночь на воскресенье, а температура ночью упадет до 6 градусов мороза. Днем снег пойдет на убыль, но будет достаточно холодно – до минус 5 градусов.

Поскольку ветер сменится с западного на юго-западный, метеорологи надеются на дальнейшее повышение температуры, вот только будет оно недолгим – уже в четверг, на следующий день после любимого всеми женского праздника, стрелки термометров в ночные часы будут опускаться до минус 10-12 градусов, а настоящая весна придет лишь в апреле, добавила синоптик.