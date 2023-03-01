Опубликовано: 13:32, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил Ирану, что уровень обогащения урана в 90% является для Израиля красной линией. Об этом он заявил после доклада МАГАТЭ, подтвердившего уронь обогащения в 83%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что «уровень обогащения иранскими специалистами урана на уровне в 90%» – это красная линия для Израиля. В то же время Нетаньяху не уточнил, какие шаги предпримет Израиль, если Иран все же перейдет запретную черту.

Соответствующее заявление он сделал после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о том, что Иран смог достичь 83% уровня обогащения урана. Однако согласно данным источников, реальный уровень обогащения урана выше и достигает 87%.

Красная линия и «Бомба Биби»

Напомним, что уровень обогащения урана в 90% впервые был назван Нетаньяху красной линией во время знаменитой речи на Генеральной Ассамблее ООН.

«Сколько обогащенного урана вам нужно для бомбы? И насколько близок Иран к тому, чтобы получить его?» - задался вопросом он, а затем поднял над головой карикатурное изображение бомбы и маркером начертил на ней линию, символизирующую 90%, то есть уровень необходимой Ирану для создания ядерной бомбы. Далее премьер пояснил, что расстановки красных линий ведут не к войне, а к миру.

Отметим, что согласно оценкам западных специалистов, Тегеран все еще далек от обладания ядерной боеголовкой.