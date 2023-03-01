Блинкен провалил астанинскую миссию

Пока глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Южный Кавказ, его американский оппонент решил взяться за другую сферу интересов России. Энтони Блинкен нанес визит в Астану, чтобы принять участие в саммите США и стран Центральной Азии. Почему именно этот регион выбрал себе целью Госдеп и что у него в итоге вышло, читайте в этом материале.

Средняя Азия и Россия

Средняя Азия исторически являлась зоной интересов России. Несколько веков пять стран региона входили в состав сначала Российской империи, а затем Советского Союза. За эти годы установились прочные отношения между туркменами, казахами, киргизами, узбеками и таджиками с одной стороны и Москвой с другой. Даже развал Союза не смог полностью разорвать эти связи. Русский язык до сих пор в Казахстане и Кыргызстане на официальном уровне, а население трех других республик считает его вторым после родного.

Две республики - Казахстан и Кыргызстан - входят в Евразийский экономический союз с Россией, а вместе с Таджикистаном являются членами военного альянса ОДКБ. В Таджикистане и Кыргызстане есть российские военные базы. От недавнего госпереворота Казахстан спасла отчасти военная помощь России. В экономическом отношении Россия является лидером среди инвесторов и торговых партеров всего региона. Для Казахстана, например, Россия - главный импортер и экспортер.

Средняя Азия и СВО

С началом специальной военной операции на Украине появились сомнения в прочности евразийских структур. Западные СМИ писали о том, что якобы республики недовольны "агрессивными действиями России", поскольку антироссийские санкции бьют и по ним, и эти страны, прежде всего Казахстан, боятся заниматься параллельным импортом.

В более радикальных оценках ситуация выглядела еще драматичнее: что союзники России оставляют ее, пока она все глубже увязает в Украине. То и дело вспоминают слова о Токаева о том, что Казахстан не признает квазигосударственные образования, и он соблюдает санкции США. И другое выступление - президента Таджикистана, где он потребовал уважения от Москвы.

Вылазка США

На таком информационном фоне Блинкен и полетел в Астану. Прибыв в сердце Азии, он начал накачивать местных коллег идеями об "агрессивной России", повторив эту фразу много раз. Попробовал заманить Среднюю Азию общими экономическими интересами, безопасностью, стратегическим партнерством и даже демократией. Но взамен получил лишь общие слова гостеприимства.

Казахстанский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди поддержал идеи о торговле и сотрудничестве, но дал понять, что Россия - не угроза для Астаны, ведь два государства состоят в союзах (отзеркалив фактически более ранние слова Дмитрия Пескова).

Блинкен не угадал не только с "российской угрозой", но и с демократией. Делая вроде бы правильные шаги и поддерживая реформы Токаева по борьбе с коррупцией и омоложением политической системы, госсекретарь зачем-то стал напоминать о правах человека и ограничении сроков нахождения президента у власти. Вряд ли руководство Казахстана радо было услышать такие слова.

Но это еще не все. Блинкен допустил и третью ошибку. Находясь в Астане, он пригрозил Китаю последствиями, если тот попытается как-то потакать или поддерживать Россию на Украине. Казахстан, который открыто поддержал мирную инициативу Си Цзиньпина по Украине и активно развивает бизнес-отношения с КНР, очевидно, не может рукоплескать таким антикитайским выпадам.

Провал Блинкена

В сухом остатке Блинкен наступил на те же грабли, что и его президент. В прошлом году Джо Байден хотел надавить на Саудовскую Аравию, чтобы заставить ее увеличить добычу нефти - но сделал это максимально грубо, без каких-либо следов уважения. Напомним, президент США в присутствии кронпринца КСА назвал того виновным в убийстве журналиста Джамала Хашукджи.

США хотят лишить Россию поддержки влиятельных арабских стран, Турции, Китая, Индии, а теперь пытаются нанести нам "хук" в самое подбрюшье в Средней Азии. Однако, очевидно, взамен кроме обещаний о многовекторной политике Вашингтон ничего не получит. Восток стал не только хитрее, но и увереннее в себе.