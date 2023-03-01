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Блинкен провалил астанинскую миссию

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Блинкен провалил астанинскую миссию
Пока глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Южный Кавказ, его американский оппонент решил взяться за другую сферу интересов России. Энтони Блинкен нанес визит в Астану, чтобы принять участие в саммите США и стран Центральной Азии. Почему именно этот регион выбрал себе целью Госдеп и что у него в итоге вышло, читайте в этом материале.

Средняя Азия и Россия

Средняя Азия исторически являлась зоной интересов России. Несколько веков пять стран региона входили в состав сначала Российской империи, а затем Советского Союза.  За эти годы установились прочные отношения между туркменами, казахами, киргизами, узбеками и таджиками с одной стороны и Москвой с другой. Даже развал Союза не смог полностью разорвать эти связи. Русский язык до сих пор в Казахстане и Кыргызстане на официальном уровне, а население трех других республик считает его вторым после родного.

Две республики - Казахстан и Кыргызстан - входят в Евразийский экономический союз с Россией, а вместе с Таджикистаном являются членами военного альянса ОДКБ. В Таджикистане и Кыргызстане есть российские военные базы. От недавнего госпереворота Казахстан спасла отчасти военная помощь России. В экономическом отношении Россия является лидером среди инвесторов и торговых партеров всего региона. Для Казахстана, например, Россия - главный импортер и экспортер.

Средняя Азия и СВО

С началом специальной военной операции на Украине появились сомнения в прочности евразийских структур. Западные СМИ писали о том, что якобы республики недовольны "агрессивными действиями России", поскольку антироссийские санкции бьют и по ним, и эти страны, прежде всего Казахстан, боятся заниматься параллельным импортом.

В более радикальных оценках ситуация выглядела еще драматичнее: что союзники России оставляют ее, пока она все глубже увязает в Украине. То и дело вспоминают слова о Токаева о том, что Казахстан не признает квазигосударственные образования, и он соблюдает санкции США. И другое выступление - президента Таджикистана, где он потребовал уважения от Москвы.

Вылазка США

На таком информационном фоне Блинкен и полетел в Астану. Прибыв в сердце Азии, он начал накачивать местных коллег идеями об "агрессивной России", повторив эту фразу много раз. Попробовал заманить Среднюю Азию общими экономическими интересами, безопасностью, стратегическим партнерством и даже демократией. Но взамен получил лишь общие слова гостеприимства.

Казахстанский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди поддержал идеи о торговле и сотрудничестве, но дал понять, что Россия - не угроза для Астаны, ведь два государства состоят в союзах (отзеркалив фактически более ранние слова Дмитрия Пескова).

Блинкен не угадал не только с "российской угрозой", но и с демократией. Делая вроде бы правильные шаги и поддерживая реформы Токаева по борьбе с коррупцией и омоложением политической системы, госсекретарь зачем-то стал напоминать о правах человека и ограничении сроков нахождения президента у власти. Вряд ли руководство Казахстана радо было услышать такие слова.

Но это еще не все. Блинкен допустил и третью ошибку. Находясь в Астане, он пригрозил Китаю последствиями, если тот попытается как-то потакать или поддерживать Россию на Украине. Казахстан, который открыто поддержал мирную инициативу Си Цзиньпина по Украине и активно развивает бизнес-отношения с КНР, очевидно, не может рукоплескать таким антикитайским выпадам.

Провал Блинкена

В сухом остатке Блинкен наступил на те же грабли, что и его президент. В прошлом году Джо Байден хотел надавить на Саудовскую Аравию, чтобы заставить ее увеличить добычу нефти - но сделал это максимально грубо, без каких-либо следов уважения. Напомним, президент США в присутствии кронпринца КСА назвал того виновным в убийстве журналиста Джамала Хашукджи.

США хотят лишить Россию поддержки влиятельных арабских стран, Турции, Китая, Индии, а теперь пытаются нанести нам "хук" в самое подбрюшье в Средней Азии. Однако, очевидно, взамен кроме обещаний о многовекторной политике Вашингтон ничего не получит. Восток стал не только хитрее, но и увереннее в себе.

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