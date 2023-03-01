Нарушитель ПДД врезался в полицейского в Дагестане

Водитель, нарушивший правила дорожного движения, сбил полицейского в Дагестане. Пострадавший находится в больнице. По факту возбуждено уголовное дело
Житель Дагестана был задержан после того, как сбил правоохранителя. ДТП произошло в селе Новый Чиркей.
Следствием установлено, что водитель отечественное легковушки без номеров проехал на красный сигнал светофора.
Сотрудник полка ДПС подал сигнал об остановке машины. Нарушитель, в свою очередь, умышленно сбил полицейского, а затем уехал.
По факту начато уголовное производство, подозреваемый задержан. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.