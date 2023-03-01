Нарушитель ПДД врезался в полицейского в Дагестане

Опубликовано: 12:12, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Водитель, нарушивший правила дорожного движения, сбил полицейского в Дагестане. Пострадавший находится в больнице. По факту возбуждено уголовное дело

Житель Дагестана был задержан после того, как сбил правоохранителя. ДТП произошло в селе Новый Чиркей.

Следствием установлено, что водитель отечественное легковушки без номеров проехал на красный сигнал светофора.

Сотрудник полка ДПС подал сигнал об остановке машины. Нарушитель, в свою очередь, умышленно сбил полицейского, а затем уехал.

По факту начато уголовное производство, подозреваемый задержан. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.