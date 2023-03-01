В Азербайджане могут перестать строить многоэтажки

Опубликовано: 11:47, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане могут запретить строительство домов высотой более девяти этажей. Это связано с низкой устойчивостью небоскребов в случае землетрясения.

Депутат Вахид Ахмедов заявил о том, что в Азербайджане намерены наложить запрет на возведение жилых зданий выше девяти этажей. Ахмедов отметил, что соответствующий план уже разработан.

Отметим, что дискуссии о прекращении строительства высотных зданий в стране ведутся уже достаточно давно и связаны с низкой устойчивостью небоскребов в случае землетрясения.

Как землетрясения отразились на рынке недвижимости в Израиле и Турции

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что разрушительное землетрясение, потрясшее Турцию в начале февраля, также привело к обвалу рынка старого жилого фонда. В частности, по данным Prian.ru, в феврале спрос на жилье в Турции среди покупателей и арендаторов из РФ сократился на 60%, в то время как в прошлом, 2022 году Турция была признана самой популярной страной для покупки недвижимости у россиян.

Аналогичная ситуация на рынке вторичного жилья наблюдается и в Израиле, где спрос на аренду квартир, построенных до 1977 года упал на 32%. Покупатели и арендаторы не только начали массово отказываться от таких квартир, но и заявили о том, что готовы заплатить больше для покупки новой недвижимости.