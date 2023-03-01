Празднование Новруза в Азербайджане продлится девять дней

Опубликовано: 11:09, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На Кавказ приходит весна – в Азербайджане празднование Новруза, встречи весны, начнется 19 марта и продлится девять дней – до 28 марта, все эти дни будут нерабочими, сообщили в Государственной службе инспекции труда страны.

В соответствии с решением Кабинета министров АР "Об определении дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2023 год", непосредственно праздничными днями в стране станут 20, 21, 22, 23 и 24 марта.

Поскольку 20 марта приходится на воскресенье, 25 марта будет нерабочим днем. 19, 26 и 27 марта также приходятся на выходные и в связи с праздником Новруз нерабочими будут 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта, цитирует сообщение Госслужбы страны Sputnik Азербайджан.

Длительные праздники позволят гражданам Азербайджана отдыхать почти половину марта – помимо празднования Новруза и календарных выходных, нерабочим днем объявлен и Международный женский день 8 марта, а общее число выходных в первом весеннем месяце для жителей страны составит 14 дней.