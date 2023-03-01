Суд Минвод снова проверяют из-за угрозы минирования

Опубликовано: 10:23, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На Ставрополье снова ищут бомбу – на этот раз в городском суде Минеральных Вод, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту учреждения.

Правоохранители Ставрополья сегодня утром были подняты по тревоге из-за сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании городского суда Минеральных Вод.

Сообщение, как обычно, было анонимным, Сейчас здание суда оцеплено, в нем работают представители спецслужб, из помещений выведены сотрудники суда и посетители, сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко, передает "Интерфакс".

Специалисты, в том числе кинологи с собаками устанавливают наличие взрывного устройства, уточнил он.

Напомним, с начала года Ставрополье захлестнула волна телефонного терроризма - накануне анонимные сообщения о минировании получили учебные заведения и городской суд Кисловодска, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев. Только с начала года Кисловодск был атакован телефонными террористами более 10 раз.