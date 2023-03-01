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Жителям Казахстана напомнили о длинных выходных в марте

Жителям Казахстана напомнили о длинных выходных в марте
В марте в Казахстане будут отдыхать три дня подряд в честь праздника Наурыз. Также праздничный выходной запланирован на 8 марта. Всего в месяце будет 12 нерабочих дней.

В первый месяц весны в Казахстане будет много выходных дней, благодаря праздникам отдыхать жители республики будут 12 дней.

Первый праздничный выходной подарит казахстанцам Международный женский день. Среда 8 марта - красный день календаря.

Также, помимо привычных выходных в конце каждой рабочей недели, отдыхать можно будет в будни - с 21 по 23 марта. Наурыз в Казахстане будут отмечать три дня. Они приходятся на середину недели - вторник, среду и четверг.

Наурыз мейрамы наступит в этом году в 01.24 21 марта.

Жителям Казахстана рассказали о праздничных выходных в 2023 году

Жителям Казахстана рассказали о праздничных выходных в 2023 году

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