Опубликовано: 9:48, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В марте в Казахстане будут отдыхать три дня подряд в честь праздника Наурыз. Также праздничный выходной запланирован на 8 марта. Всего в месяце будет 12 нерабочих дней.

В первый месяц весны в Казахстане будет много выходных дней, благодаря праздникам отдыхать жители республики будут 12 дней.

Первый праздничный выходной подарит казахстанцам Международный женский день. Среда 8 марта - красный день календаря.

Также, помимо привычных выходных в конце каждой рабочей недели, отдыхать можно будет в будни - с 21 по 23 марта. Наурыз в Казахстане будут отмечать три дня. Они приходятся на середину недели - вторник, среду и четверг.

Наурыз мейрамы наступит в этом году в 01.24 21 марта.