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В сочинский Дагомыс вернули воду

В сочинский Дагомыс вернули воду
Минувшей ночью коммунальщики Сочи завершили работы по ремонту магистрального водопровода в Лазаревском районе города, пострадавшем из-за схода оползня и оставившего без воды жителей поселок Дагомыс и его окрестности.

Благодаря работе в круглосуточном режиме, а также вовремя доставленной на место аварии технике и необходимым материалам, специалистам МУП Сочи "Водоканал" удалось оперативно отремонтировать четыре участка магистрального водопровода, пострадавшего из-за схода оползня и оставившего без воды жителей Дагомыса.

Масштабный сбой в подаче воды ликвидирован, вода поступает жителям в полном объеме, все системы водной магистрали защищены, сообщили в пресс-службе горводоканала, передает "Интерфакс".

Причиной схода оползня стали продолжительные дожди в регионе, и прогнозы синоптиков остаются неблагоприятными – сегодня в горах Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за лавинной опасности, в регионе похолодало и дует сильный ветер, скорость которого достигает 12 м/с. Метеорологи также прогнозируют дожди с мокрым снегом.

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