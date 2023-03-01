Опубликовано: 9:25, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Российские колледжи начнут выдавать дипломы с QR-кодами. По коду будет доступна информация о знаниях и навыках выпускника. Нововведение будет полезно работодателям.

Дипломы в колледжах теперь будут содержать QR-коды с информацией о компетенциях выпускника.

QR-код в дипломе будет открывать доступ к полной информации о теоретических знаниях и практических навыках выпускника колледжа.

Также в дипломах российских колледжей будет содержаться таблица с подробной информацией о прохождении гражданином во время обучения практики в рамках образовательных программ федерального проекта "Профессионалитет".

Дипломы с QR-кодом и таблицей позволят работодателям лучше понимать квалификацию кандидатов. Приказ Минпросвещения о нововведении вступил в силу сегодня, 1 марта.

Проект "Профессионалитет" был запущен в России в 2022 году, цель - обеспечить рынок труда востребованными и квалифицированными кадрами. В основе проекта три особенности: к обучению студентов колледжей привлекаются компании и предприятия, они заинтересованы в кадрах и станут инвесторами системы образования; обучение становится более интенсивным и коротким; в колледжах образуются центры молодежных инициатив.

Отметим, что в России в последние годы снижается спрос на высшее образование.