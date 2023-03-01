Донбасс обеспечат донской водой

Опубликовано: 2:05, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В апреле жители Донбасса начнут получать донскую воду. Она будет поставляться в республику по водоводу из Ростовской области. Мощность водовода составит 300 тысяч кубометров в сутки.

Уже в апреле в дома жителей Донбасса придет донская вода – она будет поставляться в республику по водоводу из Ростовской области, мощность которого составит 300 тысяч кубометров в сутки.

Российские строители планируют к началу апреля завершить строительство 200-километрового водовода, который соединит реку Дон в Ростовской области с территорией Донецкой народной республики.

Новый водовод позволит заменить поставки из Северского Донца, который пока находится под обстрелом, и из-за этого не используется коммунальными организациями региона, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Новый водовод, который строят 2,5 тыс человек, не станет обузой для жителей Ростовской области, но позволит доставлять на Донбасс около 300 тыс кубометров воды в сутки, отметил донской губернатор Василий Голубев.