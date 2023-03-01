Курорт "Архыз" сменил владельца

Опубликовано: 8:45, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Кубанская компания «Горные вершина» стала новым владельцем горнолыжного курорта «Архыз» в КЧР. На аукционе она перебила ставку основного конкурента - московской «Партнерс групп». Владелец построит новую деревню на курорте и проложит 30 км трасс для катания.

Новым владельцем горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии станет компания из Краснодарского края "Горные вершины".

На конкурсе со стартовой ценой акций "Управляющей компании Архыз" 17 млрд рублей кубанская компания предложила 24,2 млрд рублей. Также лотом интересовалась компания из Москвы АО "Партнерс групп", она предложила за акции 19 млрд рублей.

С компанией "Горные вершины" будет заключен договор купли-продажи акций и договор управления. ФАС предварительно одобрила сделку. Сегодня владельцем 170 178 акций курорта является государство через АО "Кавказ РФ". Решение о продаже курорта частным инвесторам было принято в декабре прошлого года.

По итогам 2022 года "Архыз" посетили 850 тыс туристов. Он входит в число главных российских горнолыжных курортов.

Контракт обязывают нового владельца развивать курорт. На "Архызе" будет построено не менее 30 км новых горнолыжных трасс, то есть их станет в два раза больше. Новый владелец обязуется инвестировать в две туристские деревни (Романтик и Лунная Поляна) и построить и развивать новую такую деревню - Дукка. Новые трассы войдут в единую сеть для катания трех туристских деревень.

Известно, что к компании "Горные вершины" имеет отношение бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев.