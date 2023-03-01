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Весна в Москве начинается ветреной погодой

Весна в Москве начинается ветреной погодой
В Москве сегодня прогнозируется небольшая минусовая температура, ветер с порывами, местами снег. Атмосферное давление в норме.

В Москве в среду 1 марта будет скользко и ветрено, столбики термометров покажут 4 градуса ниже нуля.

По данным Гидрометцентра России, днем в Москве минус 2-4, по Подмосковью чуть холоднее, до минус 6. Первый день весны будет облачный с прояснениями, местами вероятны небольшие осадки в виде снега, рассказали синоптики. Будет дуть северо-западный ветер. В порывах достигая 15 м/с. Также горожан предупреждают о гололедице.

Отметим, что из-за гололедицы и ветра погода в столичном регионе до вечера 2 марта объявлена опасной.

В среду в середине дня атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, что соответствует норме.

Согласно прогнозам синоптиков, март в Москве будет арктически холодным. Впереди еще полтора месяцы настоящей зимы.

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