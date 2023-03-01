Узбекистан покажет в Саудовской Аравии неизвестные страницы Корана

Опубликовано: 5:00, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

На первой в истории Биеннале исламского искусства в саудовской Джидде можно увидеть сокровищницу узбекских артефактов - 17 этнографических и текстильных предметов исламского периода.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как выставка "Московские Кораны" стала объединительным началом для богословия и академической науки.

В экспозицию в Саудовской Аравии вошли коллекции из Государственного музея искусств Узбекистана, Государственного музея истории Узбекистана, Самаркандского музея-заповедника, а также оригинал книги "Аль-Джами ас-Сахих" имама аль-Бухари. А жемчужинами стал две разборчивые страницы одного из древнейших узбекских Коранов. На Биеннале исламского искусства пройдет их мировая премьера, пишет Arab News.

Коран Катта Лангар

Коран Катта Лангар VIII века - одна из старейших рукописей в исламском мире. Он назван в честь узбекского села. 13 страниц Корана недавно были отреставрированы в сотрудничестве со специалистами парижского Лувра. На Биеннале исламского искусства представят четыре страницы, две из которых публика увидит впервые.

Впервые эти страницы показываются за пределами Узбекистана. До реставрации они хранилась в довольно плохом состоянии. Они не были объектом для показа в художественных учреждениях, а скорее объектом исследования. Считаю большой честью привезти эти страницы в Саудовскую Аравию, которую мы считаем ее колыбелью исламской культуры.

- рассказала Гаяне Умерова, исполнительный директор Фонда развития искусства и культуры при правительстве Узбекистана.

Не только Кораны

17 отобранных предметов этнографии и текстиля будут представлять исламский период в декоративно-прикладном искусстве Узбекистана. Помимо Корана "Катта Лангар" в экспозиции представлены керамические кувшины и кружки из Самарканда и Афрасиаба X-XII веков, а также подборка яркой мужской одежды, сапоги и другие уникальные артефакты.

Биеннале исламского искусства дает платформу для демонстрации проектов, посвященных исламской культуре. Узбекистан имеет богатую и сложную историю, большая часть которой тесно связана с традициями ислама. Мы представляем подборку различных объектов, которые послужат популяризации этих жизненно важных традиций в мире

- сказала Умерова.

В кураторскую команду Биеннале исламского искусства в Джидде вошли специалисты из Саудовской Аравии, Великобритании, США и ЮАР.

Было очень важно показать культуру с разных сторон. От самой старой вещи, Корана, до самой молодой - мужской одежды, потому что она датируется 19 веком. Мы старались не забывать о своем исламском наследии, потому что мы светское государство, но очень близки к исламской культуре

- признается Умерова.

Многие в Хиджазе имеют узбекские корни, и это дает им возможность взглянуть на что-то подлинное, связанное с их происхождением.

В мире не так много событий, где мы можем почувствовать себя братьями или сестрами, знаете ли, в каком-то смысле. И я считаю, что это большое культурное событие

- отметила Умерова.

Она высоко оценила то, как эта Биеннале исламского искусства сочетает в себе древнее и современное искусство.

Кто такая Гаяне Умерова

Свою карьеру Умерова начала в качестве старшего куратора Художественной галереи Узбекистана в 2008 году. В 2012 году она присоединилась к Sotheby’s в качестве научного сотрудника русского отдела. В 2013 году награждена премией Союза художников стран СНГ за проект "Наблюдения невидимого мира", раскрывающий исламскую орнаментальную систему в искусстве Центральной Азии. Она проработала в Christie’s в течение года до 2015, прежде чем была назначена заместителем исполнительного директора Фонда развития искусства и культуры. В 2020 году она была повышена до нынешней должности и инициировала масштабные проекты для фонда за рубежом и в Узбекистане. В 2011 году курировала 6-ю Ташкентскую международную биеннале современного искусства в Узбекистане. Она также является генеральным секретарем Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО.

Созданный по указу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Фонд развития искусства и культуры при Кабинете министров Узбекистана был основан в 2017 году для развития международного сотрудничества и популяризация культуры Узбекистана на международной арене.

Чего добиваются на Биеннале исламского искусства

Организованная Фондом биеннале города Эд-Диръия и Министерством культуры Саудовской Аравии, Биеннале исламского искусства надеется соединить "прошлое, настоящее и будущее" путем демонстрации яркого проявления исламского искусства. Биеннале пройдет на территории Терминала Хадж. Для мероприятия также будет создано дополнительное пространство площадью 70 тысяч квадратных метров, где разместятся выставочные площади, театр, мечеть, мастерские, магазины и рестораны.

Узбекская программа включает в себя публичные выступления, музыкальные представления и мастер-классы, которые оживляют культурное наследие исламского периода Узбекистана. Также пройдет и показ немого фильма 1924 года "Минарет смерти" в дополнение к мастер-классам по "сюзане", которые представляют собой тип вышитого и декоративного племенного текстиля, изготовленного в таких странах, как Узбекистан.

Для нас большая честь представить бесценные экспонаты из Узбекистана на Биеннале исламского искусства. Важной задачей Фонда является распространение и демонстрация богатого наследия нашей страны международной аудитории, а также налаживание прочного международного сотрудничества

- говорит Саида Мирзиёева, заместитель председателя Совета Фонда развития искусства и культуры Узбекистана.

Биеннале исламского искусства позволяет демонстрировать проекты, связанные с исламской культурой, а также предоставляет посетителям из Саудовской Аравии возможность погрузиться в эту тему. Узбекистан имеет богатую и многогранную историю, теснейшим образом связанную с традициями ислама, а подборка представленных Узбекистаном экспонатов, призвана заинтересовать посетителей мероприятия, а также саудовскую общественность.

17 объектов из Узбекистана будут экспонироваться до завершения Биеннале исламского искусства 23 апреля.