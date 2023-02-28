Современное изобразительное искусство Азербайджана востребовано во всем мире. Художники и скульпторы выставляют работы в лучших галереях мира, а на родине их считают национальным достоянием. Новое поколение азербайджанских мастеров, создавая свои шедевры, неизменно вдохновляется древней культурой и традициями Азербайджана.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, как художники пытаются снять напряженность между Арменией и Азербайджаном.

Фаиг Ахмед: художник, переосмысливший традицию

Концептуальные работы мастера ”3D-ткачества” Фаига Ахмеда из Баку представляют собой новый взгляд на традиционное ковроткачество. С помощью компьютерных технологий он создает наброски, которые затем обретают форму необычных, сюрреалистических ковров, ломающих представление о том, каким должно быть искусство. Помимо инновационных ”ковров” мастер также создает картины, видео и инсталляции.

Окончив в 2004 году Азербайджанскую государственную академию художеств Ахмед уже через три года участвовал в Венецианской биеннале: его работа была представлена в азербайджанском павильоне.

Удивительные ковры, стекающие, словно краски на пол, расходящиеся волнами, разбитые на пиксели, эпатажные и одновременно чарующие, ткут по эскизам художника азербайджанские мастера ковроткачества. Для создания некоторых работ Фаиг использует древние ковры, выкупая их у владельцев. Работа Recycled, например, была создана на основе 150-летнего ковра из Карабаха.

На сегодняшний день выставки Фаига Ахмеда проходят по всему миру: в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Москве, Берлине, Мумбае, Риме, Сиднее и Дубае. Его работы представлены в коллекциях таких музеев, как Музей искусств округа Лос-Анджелес, Художественный музей Сиэтла, Национальная галерея Виктории и т.д.

Рашад Алакбаров: художник, ожививший тень

Бакинец Рашад Алакбаров учился в Азербайджанской государственной академии искусства, но, в отличие от большинства художников, для своих работ он выбрал не холст и масло, а стены, всевозможные предметы (в том числе и мусор), а также источник света, искусно сочетая которые он создает теневые полотна.

Алакбаров прославился благодаря работе ”Полет в Баку”, представленной в лондонской галерее De Pury Gallery в 2011 году. Это инсталляция из пластиковых разноцветных самолетов, освещенных таким образом, что на стене возникает живописный цветной пейзаж.

Используя всевозможные материалы и предметы обихода, Алакбаров ”строит” целые города, а с помощью тщательно отобранного мусора, например, напоминает миру о важности среды, в которой живет человек. Арт-критики отмечают, что работы Алакбарова пронизаны чувственностью и отвечают современным тенденциям. В интервью ”Вестнику Кавказа” художник заявил, что создает то, что его волнует на данный момент.

Сакит Мамедов: художник, создавший опализм

Сакит Мамедов родом из Нефтчалы. Его яркие и живые картины настолько уникальны, что стиль их написания получил название ”опализм”. Мамедов один из самых титулованных азербайджанских художников в мире: в 2016 году он получил титул графа Геральдической академии Ватикана. Однако, по словам самого художника, самой большой наградой для него стал дар Аллаха, благодаря которому он может творить.

Картины известного оптимистичным взглядом на жизнь художника находятся в коллекциях музеев таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Баку, Париж, Стамбул, а также в частных собраниях по всему миру. Обладатель российской премии ”Человек тысячелетия”, более тридцати лет создающий уникальные полотна, через творчество знакомит мир с богатой культурой Азербайджана.

В частности, на 90-летие британской королевы Елизаветы II, Мамедов подарил ей свою картину ”Джыдыр дюзю” и рассказал о човгане- национальном азербайджанском виде спорта.