Опубликовано: 23:15, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Дагестане в 2026 году планируют открыть Каспийский прибрежный кластер. Он расположится недалеко от Дербента. Туристов ждут огромные песчаные пляжи с красивыми видами.

В Дагестане начинают прокладывать инфраструктуру для будущего Каспийского прибрежного кластера. Туристов он сможет принять не раньше 2026 года.

Государство сейчас создает базу, условия для развития на выбранной территории, но для запуска проекта потребуются инвестиции и участие бизнеса. Как сообщил ТАСС замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров, только на стартовую инфраструктуру уйдет около 10 млрд рублей.

В перспективе Каспийский кластер это 200 га песочного пляжа с впечатляющими пейзажами, современная удобная инфраструктура, а также удобное место отдыха поблизости от Дербента.

Кластер на Каспии станет всесезонным, россияне получат возможность не только отдыхать, но и оздоравливаться на берегу моря.